В Грузии обратились к Путину с просьбой

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Грузинская политическая партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Члены партии направили российскому лидеру видеообращение, которое опубликовал Sputnik.