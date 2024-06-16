В Грузии обратились к Путину с просьбой

Фото: сайт Кремля
Грузинская политическая партия «Солидарность во имя мира» обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить визовый режим между двумя странами. Члены партии направили российскому лидеру видеообращение, которое опубликовал Sputnik.
Политики также призвали освободить граждан Грузии, нарушивших срок пребывания на территории России.
11 июня было объявлено, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией после 16-летнего перерыва. По данным телеканала Mtavari, оба правительства активно работают над этим вопросом и уже начали подбор персонала для посольства Грузии в Москве.
Читайте также:
В МИДе назвали уткой данные о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией
В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с РФ спустя 16 лет
США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
«Эти меры будут способствовать дальнейшему сближению наших стран и быстро создадут благоприятную основу для восстановления добрососедских и дипломатических отношений», – сообщается в обращении.
11 июня было объявлено, что партия «Грузинская мечта» начала подготовку к восстановлению дипломатических отношений с Россией после 16-летнего перерыва. По данным телеканала Mtavari, оба правительства активно работают над этим вопросом и уже начали подбор персонала для посольства Грузии в Москве.
Читайте также:
В МИДе назвали уткой данные о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией
В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с РФ спустя 16 лет
США ввели санкции против десятков граждан Грузии из-за закона об иноагентах
Александр Климов