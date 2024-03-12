В Грузии пояснили отказ от запрета на авиасообщение с Россией

Фото: iStock/andriano_cz
Грузия не собирается вводить запрет на авиасообщение с Россией и присоединяться к западным антироссийским санкциям, поскольку должна действовать на основе своих интересов. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Он отметил, что власти не будут делать шаги, о негативных последствиях которых известно заранее.
Также политик отказался вступать в полемику с главой украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который поставил перед Грузией ультиматум о прекращении авиасообщения.
В заключение он пожелал Украине мира.
Напомним, что Арахамия призвал грузинских властей прекратить авиасообщение с Россией, освободить экс-президента Михаила Саакашвили и перестать помогать России избегать западных санкционных ограничений. По его словам, именно эти шаги позволят Грузии нормализовать отношения с Украиной.
Читайте также:
Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева
Гарибашвили: Риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются
Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»
Также политик отказался вступать в полемику с главой украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который поставил перед Грузией ультиматум о прекращении авиасообщения.
Напомним, что Арахамия призвал грузинских властей прекратить авиасообщение с Россией, освободить экс-президента Михаила Саакашвили и перестать помогать России избегать западных санкционных ограничений. По его словам, именно эти шаги позволят Грузии нормализовать отношения с Украиной.
Читайте также:
Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева
Гарибашвили: Риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются
Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»
Анастасия Чинкова