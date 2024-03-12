Радио1
Главная / Новости / Политика/ В Грузии пояснили отказ от запрета на авиасообщение с Россией

В Грузии пояснили отказ от запрета на авиасообщение с Россией

Каладзе: Грузия не будет запрещать авиасообщение с Россией по своим интересам
12 марта 2024, 14:54
Фото: iStock/andriano_cz

Фото: iStock/andriano_cz

Грузия не собирается вводить запрет на авиасообщение с Россией и присоединяться к западным антироссийским санкциям, поскольку должна действовать на основе своих интересов. Об этом сообщил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.
Он отметил, что власти не будут делать шаги, о негативных последствиях которых известно заранее.

Также политик отказался вступать в полемику с главой украинской партии «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который поставил перед Грузией ультиматум о прекращении авиасообщения.


В заключение он пожелал Украине мира.

Напомним, что Арахамия призвал грузинских властей прекратить авиасообщение с Россией, освободить экс-президента Михаила Саакашвили и перестать помогать России избегать западных санкционных ограничений. По его словам, именно эти шаги позволят Грузии нормализовать отношения с Украиной.

Читайте также:

Грузия обеспокоена недружественными действиями со стороны Киева

Гарибашвили: Риски вовлечения Грузии в военный конфликт сохраняются

Грузия не поддержит антироссийские санкции и не станет открывать «второй фронт»
#грузия
#россия
#авиасообщение
#украина
#санкции
#конфликт
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Гасанов: «Макрон пытается казаться значительнее, чем он есть»
12 марта 2024, 15:24

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики филологического факультета РУДН, к. полит. н., эксперт РСМД Камран Гасанов прокомментировал угрозу прямого столкновения с НАТО, отметив, что, в частности, все заявления французского лидера Эммануэля Макрона на этот счёт вызваны его стремлением доказать первенство Франции на международной арене.
«Он пытается казаться значительнее, чем он есть на самом деле. Пытается преподнести себя в качестве лидера Европы и даже лидера всего блока НАТО. Дескать, остальные страны сейчас замешкались, Германия и США не могут согласовать новый пакет помощи Киеву, а Франция является двигателем европейского милитаризма и проводником европейских интересов», — отметил в беседе с «Царьградом» Гасанов.

Он добавил, что Макрон в последнее время в этом плане делает слишком неаккуратные высказывания.

А научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин подчеркнул, что страны Запада и далее предпринимают попытки увеличить своё влияние на Балканах и уменьшить роль России в этом регионе.

«На Балканах для Запада всё ещё есть пророссийская Сербия. Более того, надо держать остальные страны под контролем, чтобы они никогда не колебались. Поэтому цели разноплановые и системные — сохранять на Балканах свой контроль или менять политический вектор в свою пользу», — пояснил в беседе с RT Блохин.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена способствовать развитию потенциала расследовательской журналистики и борьбе с «зарубежным манипулированием информацией» в Северной Македонии.

Читайте также:

ЕК «поможет развитию» журналистских расследований в Северной Македонии

В ЕС раскрыли условия конфискации российских активов

Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины
#франция
#контроль
#ес
#нато
#макрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посла Швейцарии вызвали в МИД из-за конфискации государственных активов России
Посла Ланг срочно вызвали в МИД РФ по причине противоправных действий Швейцарии
12 марта 2024, 15:14

Фото: iStock/Aleksey Konovalov

Ланг 12 марта экстренно вызвали в МИД РФ, где ей был заявлен протест из-за решения парламента Швейцарии выработать механизма конфискации российских активов, сказано в сообщении министерства.
Швейцарский парламент решил инициировать выработку юридических основ для конфискации российских государственных активов. Россия в свою очередь увидела под такими действиями грубое нарушение норм международного права в отношении государственного иммунитета. Послу объяснили: если Швейцария исполнит этот замысел, ответ от российской стороны не заставит себя ждать.

«Любое посягательство на российскую государственную собственность под прикрытием какого бы то ни было надуманного «репарационного механизма» будет являться ни чем иным, как воровством на государственном уровне», — заявили в МИД.
В Кремле ранее неоднократно заявляли, что любые попытки изъятия активов России незаконны, а Москва примет меры по защите своих интересов. Тем не менее, власти Евросоюза настаивают, чтобы к июлю 2024 года Киев получил первую прибыль от замороженных российских активов на сумму 2-3 миллиарда евро, сообщает Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. Еврокомиссия (ЕК) подготовила план, на основании которого доходы от замороженных в западных банках российских активов, полученные после февраля 2022 года, подлежат изъятию.

Читайте также:

ЕС передаст Украине первую прибыль от замороженных активов России уже летом

ЕК передаст Киеву 4,5 млрд евро до конца марта и ещё 1,5 млрд в апреле

Украина через Казахстан намерена получить продукцию ВПК России
#ес
#россия
#деньги
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ЕК «поможет развитию» журналистских расследований в Северной Македонии
12 марта 2024, 14:57

Фото: istockphoto.com/Berezko

Еврокомиссия намерена способствовать развитию потенциала расследовательской журналистики и борьбе с «зарубежным манипулированием информацией» в Северной Македонии.
На эти цели ЕК готова выделить €1,4 млн.

«Поддержка развития потенциала расследовательской журналистики и широкое её внедрение в контексте работы редакционных отделов с упором на продвижение и защиту прав человека, на доступ к информации и борьбу с дезинформацией, зарубежным манипулированием информацией, вмешательством и киберугрозами», — приводит RT текст соответствующего документа.

Ранее сообщалось, что Европейский союз хочет арестовать российские активы только в том случае, если Россия откажется финансировать восстановление Украины после окончания конфликта.

Читайте также:

В ЕС раскрыли условия конфискации российских активов

Фон дер Ляйен: Нужно тратить российские активы на оружие для Украины

В Великобритании призвали смелее конфисковать российские активы
#ес
#сми
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД РФ: более 300 прибалтийских политиков больше не смогут въезжать в Россию
МИД РФ запретил въезд 347 прибалтийским политикам за действия против России
12 марта 2024, 14:42

Фото: iStock/ser-alim

МИД России запретил 347 публичным лицам стран Прибалтики въезжать в Россию из-за их антироссийских действий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что речь идёт о ряде политических и общественных деятелей и журналистов из Литвы, Латвии и Эстонии.

Причиной внесения этих лиц в список МИД РФ послужили антироссийские санкции, героизация нацизма, а также действия, направленные против русскоязычного населения этих стран.

В МИД также добавили, что были введены меры в отношении лиц, которые причастны к поставкам вооружения Киеву и ведению преступной линии властями стран.

В ведомстве подчеркнули, что могут в любой момент дополнить этот список.

Уточним, что в перечне фигурируют глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш, премьер-министр Эстонии Кая Каллас и министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, бывший президент Латвии Эгилс Левитс и глава МИД Эстонии Маргус Цахкне.

Читайте также:

Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии

Балерину Илзе Лиепу лишили гражданства Литвы

В Латвии арестовали настраивавшего жителям страны российские каналы мастера
#литва
#латвия
#эстония
#мид рф
#запрет
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии
РФ возбудила уголовное дело и объявила в розыск главу МВД Эстонии Ляэнеметса
12 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/TheaDesign

Россия объявила в розыск главу МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса по уголовной статье, сообщает интернет-издание EurAsia Daily.
Россия возбудила уголовные дела в отношении более чем 50 европейских чиновников, политиков и общественных деятелей по причине их ответственности за уничтожение воинских захоронений и мемориалов погибшим советским солдатам.

Ранее представитель МИД России Марина Захарова прокомментировала действия МВД РФ и уточнила, что высокопоставленные чиновники разыскиваются за нарушение статьи 243.4. УК РФ («Уничтожение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества»).

В правоохранительных органах РФ настроены решительно и напоминают всем европейским политикам о необходимости отвечать за преступления перед памятью освободителей от фашизма.

Читайте также:

FT: Швеция вместе с НАТО собирается защитить остров Готланд от России

Захарова заявила о попытках Франции изображать миротворчество в Закавказье

Захарова призвала НАТО «не отпираться» от присутствия своих военных на Украине
#евросоюз
#европа
#мвд
#эстония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
FT: Швеция вместе с НАТО собирается защитить остров Готланд от России
Премьер Кристерссон: Швеция защитит остров Готланд от России
12 марта 2024, 14:17

Фото: iStock/mikdam

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сообщил, что страна намерена защищать остров Готланд от России, пишет Financial Times.
Представитель Швеции заявил, что укрепление обороны острова Готланд станет одним из важнейших вопросов во время дискуссий с партнерами по НАТО. Он анонсировал увеличение военного присутствия Швеции на острове и размещение вокруг его береговой линии подводных лодок.

Готланд является самым большим островом в составе Швеции. Он расположен в 330 км от Калининграда, штаб-квартиры Балтийского флота России.

Ранее на сайте Белого дома появилась информация о том, что Швеция присоединилась к НАТО 7 марта и стала 32-м членом Североатлантического альянса.

Читайте также:

Швеция готова взять ответственность за безопасность в регионе

Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну

Швеция официально стала членом НАТО
#швеция
#нато
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пашинян назвал условия выхода Армении из ОДКБ
Пашинян: Армения выйдет из ОДКБ, если вопросы Еревана не будут решены
12 марта 2024, 13:06

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если структура не признает зону своей ответственности и не обеспечит гарантии безопасности. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Премьер-министр решительно заявил, что Армения покинет ОДКБ, если не прояснится ситуация о зоне ответственности Организации. Пашинян обвинил ОДКБ в бездействии в ходе конфликта Армении с Азербайджаном. Он подчеркнул, что в Ереване искренне не понимают, почему Организация Договора о коллективной безопасности заняла нейтральную позицию в данном вопросе, если Армения является ее участником.

«Этот вопрос не упал с неба. До этого были серьезные обсуждения, и мы тогда получили четкий, недвусмысленный ответ, что суверенная территория Армении является «красной линией» для России и ОДКБ. Но, когда произошли события мая 2021 года (вторжение вооруженных сил Азербайджана на территорию Армении), мы зафиксировали официально, что «красная линия» пересечена, и почувствовали, что согласованных шагов, действий по управлению кризисами в ОДКБ нет», — сказал премьер.

Читайте также:

Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах

Пашинян заявил в Мюнхене, что Армения — не союзник России в украинском вопросе
#армения
#россия
#азербайджан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО в стране
Глава МИД Билльстрём: Швеция не хочет размещения постоянных баз НАТО в стране
12 марта 2024, 12:06

Фото: iStock/WDnet

Швеция, которая на днях стала членом НАТО, заявила о своем нежелании размещать постоянные базы альянса в стране, заявил глава МИД Тобиас Билльстрём в интервью турецкому агентству Anadolu.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг страны. Тем не менее, Швеция не забывает о собственных интересах, несмотря на присоединение к странам Североатлантического альянса.

«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.

По информации газеты Financial Times, Швеция с вступлением в НАТО открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла

Читайте также:

Швеция отправила Украине самый крупный пакет военной помощи

Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну

Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen
#нато
#швеция
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Швеции призвали запастись консервами и лекарствами перед войной с Россией
Sud Ouest: шведов призвали запастись консервами и лекарствами перед войной с РФ
12 марта 2024, 11:36

Фото: iStock/digicomphoto

Жителей Швеции призвали запастись продуктами питания, лекарствами и предметами первой необходимости из-за риска потенциальной войны с Россией. Об этом пишет французский портал Sud Ouest.
Отмечается, что правительство порекомендовало своим гражданам запастись консервами, портативными фильтрами для воды и радио.

Уточняется, что необходимо иметь запас еды и лекарств как минимум на три месяца.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о полном отсутствии каких-либо контактов между Москвой и Стокгольмом.

А 9 марта стало известно, что шведский военный самолет совершил разведывательный полет вблизи сухопутной границы России. Такой полёт был осуществлён впервые с момент вступления страны в НАТО.

Читайте также:

Финляндия и Швеция примут участие в военных учениях вблизи границ России

Швеция остановила господдержку РПЦ, обвинив её в угрозе нацбезопасности

Швеция готова взять ответственность за безопасность в регионе
#швеция
#россия
#война
#подготовка
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф