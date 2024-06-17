В Грузии произошло четыре землетрясения за день

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Четыре землетрясения произошли в Грузии в воскресенье, 16 июня. Эпицентром стал район Рафа-Лечхуми, говорится в сообщении на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Первое землетрясение было зафиксировано специалистами в утренние часы на расстоянии 9 км. Второй случай произошел спустя два часа на расстоянии 10 км от Они с магнитудой 4,7.
Вскоре после этого в 7 и 12 километрах от города произошли третье и четвертое землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее, в ночь на воскресенье, 16 июля, были зарегистрированы два землетрясения к югу от Сахалина.
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Вскоре после этого в 7 и 12 километрах от города произошли третье и четвертое землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее, в ночь на воскресенье, 16 июля, были зарегистрированы два землетрясения к югу от Сахалина.
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Александр Климов