США приближаются к небывалой природной катастрофе

Фото: istockphoto.com/maconline99
США могут столкнуться с разрушительными последствиями девятибалльного землетрясения и 30-метрового цунами, как пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых.
В статье отмечается, что подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение, которое будет даже более разрушительным, чем ожидаемая «большая встряска» в Калифорнии.
Разлом в этом регионе состоит не из одной сплошной полосы, а разделен на четыре сегмента. Это открытие предвещает огромную катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, создавая давление и рискуя вызвать мощное девятибалльное землетрясение.
По мнению ученых, такое стихийное бедствие может вызвать цунами высотой до 30 метров и более, а также привести к гибели свыше 10 000 человек.
Читайте также:
Около японской префектуры Исикава зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тайваня
Землетрясение зафиксировано у берегов Тайваня
Разлом в этом регионе состоит не из одной сплошной полосы, а разделен на четыре сегмента. Это открытие предвещает огромную катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, создавая давление и рискуя вызвать мощное девятибалльное землетрясение.
По мнению ученых, такое стихийное бедствие может вызвать цунами высотой до 30 метров и более, а также привести к гибели свыше 10 000 человек.
Читайте также:
Около японской префектуры Исикава зафиксировали землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Тайваня
Землетрясение зафиксировано у берегов Тайваня
Артем Кузьмин