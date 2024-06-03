Около японской префектуры Исикава зафиксировали землетрясение

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Землетрясение магнитной 5.9 произошло вблизи префектуры Исикава в Японии, сообщило управление метеорологией Японии, передает РИА Новости.
Сначала сообщалось, что землетрясение произошло в граничащих друг с другом префектурах Тояма и Исикава. Затем Метеорологическое бюро скорректировало данные.
Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами пока не объявлена.
Ранее, 4 мая, в Японии также были зафиксированы подземные толчки. После этого магнитуда землетрясения составила 6,0, а его эпицентр находился в префектуре Фукусима. В то же время толчки ощущались в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба и Токио.
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Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами пока не объявлена.
Ранее, 4 мая, в Японии также были зафиксированы подземные толчки. После этого магнитуда землетрясения составила 6,0, а его эпицентр находился в префектуре Фукусима. В то же время толчки ощущались в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба и Токио.
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Александр Климов