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Около японской префектуры Исикава зафиксировали землетрясение

Вблизи японской префектуры Исикава произошло землетрясение магнитудой 5.9
03 июня 2024, 02:10
Фото: iStock/SteveCollender

Фото: iStock/SteveCollender

Землетрясение магнитной 5.9 произошло вблизи префектуры Исикава в Японии, сообщило управление метеорологией Японии, передает РИА Новости.
Сначала сообщалось, что землетрясение произошло в граничащих друг с другом префектурах Тояма и Исикава. Затем Метеорологическое бюро скорректировало данные.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Угроза цунами пока не объявлена.



Ранее, 4 мая, в Японии также были зафиксированы подземные толчки. После этого магнитуда землетрясения составила 6,0, а его эпицентр находился в префектуре Фукусима. В то же время толчки ощущались в префектурах Акита, Аомори, Иватэ, Мияги, Тиба и Токио.

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#землетрясение
#япония
#метеоролог
В Москве возле предприятия обнаружили похожий на воздушный шар подозрительный предмет
МК: подозрительный предмет, похожий на шар, опустила вблизи предприятия в Москве
02 июня 2024, 23:11

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве подозрительный предмет, похожий на воздушный шар, приземлился на территории предприятия, передает «МК».
Отмечается, что находка была обнаружена около 20:30 на северо-востоке столицы, недалеко от предприятия на Алтуфьевском шоссе.

В публикации сообщается, что к воздушному шару прикреплена коробка с надписью «радий». Место инцидента оцеплено, там работает полиция. На данный момент официальные комментарии отсутствуют.

Ранее в подмосковной Балашихе в результате падения обломков малоразмерного воздушного шара, сбитого системой противовоздушной обороны (ПВО), были повреждены три дома.

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#полиция
#предприятие
#москва
#шоссе
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В Петербурге мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей и покончил с собой
02 июня 2024, 22:57

Фото: iStock/tiero

Неадекватный мужчина зарезал свою девушку, напал на друзей, после чего покончил собой. О трагедии в петербургском Зеленогорске сообщает РЕН ТВ.
Знакомая семьи напавшего Артёма рассказала, что он и его девушка Анастасия иногда употребляли запрещённые вещества. В день, когда произошла трагедия, они выпивали с друзьями.

Она также подчеркнула, что пара часто конфликтовала из-за бытовых проблем. Однако Артём и Анастасия сильно любили друг дурга.

По словам женщины, Артём давно ведёт себя неадекватно. В какой-то момент у него началась «паранойя» – он стал думать, что его девушка не до конца ему доверяет, а коллеги вообще шпионят за ним.

ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство группы лиц.

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#нападение
#убийство
#самоубийство
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#уголовное
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Пьяный мужчина устроил стрельбу в подмосковной Балашихе
02 июня 2024, 22:45

Фото: iStock/Shutter2U

В подмосковной Балашихе пьяный мужчина устроил стрельбу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл в ЖК «Пехра» в воскресенье вечером. Два пьяных молодых человека во дворе ругались матом, приставали к прохожим и в целом вели себя неадекватно.

Один из них набросился на пожилую женщину с кулаками в подъезде, после чего поругался с водителем припаркованного авто. В ходе их конфликта он достал оружие, предположительно, травматический пистолет и начал угрожать водителю. Тот, в свою очередь, закрылся в машине и вызвал полицию.

Затем злоумышленник всё-таки осуществил выстрел, пустив пулю в лобовое стекло этого автомобиля. После этого он вместе со вторым участником потасовки скрылся со дворах.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, которые отправились искать дебоширов. В настоящее время нет информации о том, удалось ли их задержать.

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#балашиха
#стрельба
#пьянство
#конфликт
#росгвардия
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Конфликт между мужчинами закончился стрельбой в Подмосковье
02 июня 2024, 21:44

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В подмосковном Пушкине конфликт двух мужчин завершился стрельбой, в результате которой один из них был ранен. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МВД России по Московской области.
Отмечается, что инцидент произошёл в субботу. В полицию поступило сообщение о стрельбе около одного из домов в посёлке Лесное.

Выяснилось, что там произошёл конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них выстрелил из травматического пистолета в оппонента.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, а стрелка задержали. Им оказался мужчина 1993 года рождения, на которого был официально зарегистрирован травматический пистолет. Полицейские изъяли оружие.

В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку. По её итогам будет принято решение в соответствии с законодательством.

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#подмосковье
#стрельба
#конфликт
#полиция
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Два самолёта столкнулись на авиашоу в Португалии, один пилот погиб
02 июня 2024, 21:18

Фото: iStock/umdash9

Два самолёта Як-52 столкнулись на авиашоу в Португалии. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что авиашоу проходило в городе Бежа. Несколько самолётов поднялись в небо, после чего один из пилотов потерял управление, начал резко набирать высоту и столкнулся с другим самолётом.


Первое воздушное судно рухнуло, в результате чего пилот погиб. При падении произошёл взрыв, что видно на опубликованных кадрах.

Пилот второго самолёта смог посадить судно. Однако он получил серьёзные травмы, его экстренно госпитализировали.

Уточняется, что в показательном выступлении принимали участие лётчики из Испании и Португалии, входящие в состав команды Yakstars. В момент столкновения они выполняли фигуры высшего пилотажа.

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#самолёты
#столкновение
#лётчики
#смерть
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Неизвестный объект, напоминающий ракету, приземлился на крышу дома в Подмосковье
02 июня 2024, 19:05

Фото: iStock/blinow61

Неизвестный объект с парашютом приземлился на крышу дома в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что предмет, напоминающий ракету, был обнаружен около 18:00 в деревне Улитино Павлово-Посадского городского округа.
В результате падения объекта не было зафиксировано возгораний и повреждений.

В настоящее время правоохранительные органы и оперативные службы изучают находку.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что российские войска уничтожили воздушный шар-террорист ВСУ, замаскированный под зонд. Они применяются для бесшумного поражения целей.

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#подмосковье
#дрон
#парашют
#полиция
#проверка
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Южная Осетия осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП
02 июня 2024, 16:05

Фото: iStock/jitendrajadhav

На линии электропередачи (ЛЭП) в Южной Осетии произошла авария, в результате чего в республике нарушено электроснабжение. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Отмечается, что авария произошла на ЛЭП в Дзауском районе. В результате этого без электричества осталась вся республика. На место выехали сотрудники МЧС, которые определят причины произошедшего.

Подчеркнём, что электроэнергия из России в Южную Осетию поступает по ЛЭП, которая проходит по территории Северной Осетии. В республике проживает свыше 50 тысяч человек, которые регулярно остаются без электричества из-за ремонтных работ или аварий на ЛЭП, вызванных непогодой в горах.

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#южная осетия
#электричество
#лэп
#авария
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Названа причина пожара на НПЗ в Ухте
Глава Коми Уйба: пожар на НПЗ вызван несоблюдением правил, а не атакой БПЛА
02 июня 2024, 15:56

Фото: МЧС РФ

Причиной пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, предварительно, стало несоблюдение правил технической безопасности. Об этом глава Коми Владимир Уйба написал в своём Telegram-канале.
Он уточнил, что пожар не связан с атаками беспилотников.

По словам главы региона, в ходе плановых технических работ произошло возгорание в резервуаре с мазутом.

Ранее управление МЧС по региону сообщало, что в результате пожара пострадали три человека. Уйба сообщил, что в настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Также он подчеркнул, что лично контролирует ситуацию на НПЗ.

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#нпз
#пожар
#коми
#мчс
#возгорание
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В Москве трёхлетняя девочка выпала из окна девятого этажа
02 июня 2024, 15:25

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Трёхлетняя девочка выпала из окна девятого этажа, опёршись на москитную сетку. Она проживает в квартире на Реутовской улице в Москве.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Малышка, к счастью, выжила после падения с такой высоты. Родителей в тот момент рядом не было. Сейчас девочка госпитализирована с множественными травмами. Надзорное ведомство инициировало процессуальную проверку по факту происшедшего с целью выяснения причин и обстоятельств случившегося.

Правоохранители в очередной раз обращаются к родителям с призывом не оставлять малолетних детей без присмотра в помещениях, где открыто окно или там, где ребёнок может самостоятельно его открыть. Следует убрать от окон мебель, чтобы малыш не мог залезть на подоконник. Москитная сетка ни в коем случае не предохраняет от падения.

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#москва
#прокуратура
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