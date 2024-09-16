В Грузии состоялись акции протеста после слов об извинениях перед осетинами за войну 2008 года

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В Грузии прошли демонстрации протеста против заявления основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили о том, что народ грузинам необходимо извиниться перед жителями Южной Осетии за военный конфликт 2008 года, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, во время выступления Иванишвили протестующие в Тбилиси, Кутаиси и Батуми назвали его предателем. Митинг в грузинской столице прошел перед зданием парламента.
Также семьи грузинских солдат, погибших во время конфликта 2008 года, публикуют в социальных сетях извинения перед жертвами за высказывания Иванишвили.
Ранее, 14 сентября, Иванишвили заявил, что найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, спровоцированную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2008 году. Иванишвили добавил, что если его правящая партия победит на парламентских выборах, то все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности.
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Также семьи грузинских солдат, погибших во время конфликта 2008 года, публикуют в социальных сетях извинения перед жертвами за высказывания Иванишвили.
Ранее, 14 сентября, Иванишвили заявил, что найдет в себе силы извиниться перед осетинами за войну, спровоцированную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили в 2008 году. Иванишвили добавил, что если его правящая партия победит на парламентских выборах, то все виновные в организации войны 2008 года будут привлечены к ответственности.
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Александр Климов