В Грузии вновь решили объявить импичмент президенту

Фото: РИА Новости/Стрингер
Партия «Грузинская мечта», которая является правящей в республике, намерена снова попытаться объявить импичмент президенту страны Саломе Зурабишвили, передает ТАСС.
Ожидается подготовка нового конституционного представления, которое будет передано Конституционному суду до парламентских выборов.
По словам председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, причиной для начала данной процедуры являются визиты Зурабишвили за границу, которые она не согласовывала с правительством. Папуашвили подчеркнул, что это нарушает конституцию страны.
Напомним, партия «Грузинская мечта» уже пыталась объявить президенту импичмент по той же причине, но потерпела неудачу.
Читайте также:
В Грузии опровергли готовность признать независимость Абхазии и Южной Осетии
МИД РФ не собирается пересматривать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Президент Грузии сообщила о готовности баллотироваться на второй срок
По словам председателя грузинского парламента Шалвы Папуашвили, причиной для начала данной процедуры являются визиты Зурабишвили за границу, которые она не согласовывала с правительством. Папуашвили подчеркнул, что это нарушает конституцию страны.
Напомним, партия «Грузинская мечта» уже пыталась объявить президенту импичмент по той же причине, но потерпела неудачу.
Читайте также:
В Грузии опровергли готовность признать независимость Абхазии и Южной Осетии
МИД РФ не собирается пересматривать признание независимости Абхазии и Южной Осетии
Президент Грузии сообщила о готовности баллотироваться на второй срок
Екатерина Коршунова