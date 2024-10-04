МИД РФ не собирается пересматривать признание независимости Абхазии и Южной Осетии

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Решение российских властей о признании независимости Абхазии и Южной Осетии не подлежит пересмотру. Об этом сообщила пресс-служба МИД России по итогам встречи министра Сергея Лаврова с коллегами из республик.
Отмечается, что Россия подчёркивает свою готовность продолжать оказание поддержки суверенным Абхазии и Южной Осетии в обеспечении их безопасности, помощи в социально-экономической сфере и в расширении круга внешнеполитических партнёров.
Ранее в сентябре этого года Лавров обратил внимание на смягчение риторики властей Грузии по данному вопросу. Он отметил, что трём государствам предстоит самостоятельно определить формат примирения, а Россия, в случае заинтересованности стран, окажет поддержку в обеспечении договорённостей о ненападении.
Такое предложение России власти Грузии оценили положительно, но предложили как можно скорее переходить к делу, начав с вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.
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Ранее в сентябре этого года Лавров обратил внимание на смягчение риторики властей Грузии по данному вопросу. Он отметил, что трём государствам предстоит самостоятельно определить формат примирения, а Россия, в случае заинтересованности стран, окажет поддержку в обеспечении договорённостей о ненападении.
Такое предложение России власти Грузии оценили положительно, но предложили как можно скорее переходить к делу, начав с вывода российских войск из Абхазии и Южной Осетии.
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Анастасия Чинкова