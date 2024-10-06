В Грузии опровергли готовность признать независимость Абхазии и Южной Осетии

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Грузия опровергла сообщения о том, что в Тбилиси готовы признать независимость Абхазии и Южной Осетии. С таким заявлением выступил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе в своих соцсетях. По его словам, подобные вопросы не рассматриваются.
«Никакое признание и подобные антинациональные вопросы не рассматриваются! В том числе исключено согласие на конфедерацию, что также означает признание независимости оккупированных территорий», — написал он.Мдинарадзе заявил, что при помощи такого рода слухов некая «агентура» пытается повлиять на октябрьские выборы. Он подчеркнул, что власти не оставят вопрос объединения страны, так как идея единой Грузии — «наша грузинская мечта».
«Грузия никогда не поставит под сомнение вопрос объединения страны. Идея единой Грузии — это наша грузинская мечта, которая обязательно исполнится», — отметил он.Читайте также:
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