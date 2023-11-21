В ХАМАС заявили о приближении перемирия с Израилем

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Руководитель политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что в вопросе соглашения о перемирии есть прогресс. Точные сроки возможного объявления перемирия он не назвал. Об этом пишет РИА Новости.
«Движение передало ответ братьям в Катаре и посредникам, мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии», — сказано в заявлении, которое приводит телеграм-канал ХАМАС.7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Ранее сообщалось, что Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом (МУС) по ситуации в Палестине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак