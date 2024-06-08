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В Иране назвали способ урегулирования конфликта на Украине

И.о. главы МИД Багери: конфликт России и Запада не решение конфликта на Украине
08 июня 2024, 23:13
Фото: iStock/Rainer Puster

Фото: iStock/Rainer Puster

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в беседе с телеканалом CNN Türk заявил, что страна не считает конфликт России и Запада решением украинского конфликта.
Багери обозначил способ урегулирования конфликта на Украине и призвал стороны противостояния к переговорам. Тем самым он ответил на вопрос журналист о возможности военной конфронтации России и Запада.

«Мы не считаем войну решением проблемы. Наш совет обеим сторонам – использовать диалог в политическом контексте», – отметил он.



Ранее, 15 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину таким же образом, как и Израиль.

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В России призвали страны научиться договариваться без вмешательства США
Малофеев: странам нужно научиться договариваться без США
08 июня 2024, 22:23

Фото: iStock/rarrarorro

В Санкт-Петербурге состоялась сессия «Полицентричность как норма будущего мира без колоний и гегемонов».
Слабеющий «гегемон», чтобы сохранить своё доминирование, начинает устраивать хаотизацию целых регионов мира. Противопоставить такому разрушительному плану можно суверенизацию, поэтому странам нужно научиться договариваться и принимать решения без США, заявил учредитель «Царьграда» Константин Малофеев.

По его словам, многополярность является не просто пожеланием, а целым принципом построения международных отношений, в которых исключено любое грубое вмешательство во внутренние дела стран.

Примером хаотизации является, по словам Малофеева, так называемая «арабская весна», которая привела к разрушениям на Ближнем Востоке. Сюда же можно отнести и регулярные гражданские войны на африканском континенте.

В Европе в настоящее время разворачивается сценарий «гегемона». Экономика находится в упадке, а значит евро в ближайшее время точно не станет глобальной валютой.

Малофеев отметил, что во многом страны до сих пор зависят от США и управляются их властями. Необходимо обеспечить в первую очередь цифровую и финансовую суверенизацию, чтобы выйти из-под влияния США.

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#сша
#страны
#политика
#экономика
#изменения
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Палестина требует созвать СБ ООН после гибели более 200 человек от атак Израиля
Аббас требует заседания СБ ООН из-за гибели палестинцев от атак Израиля
08 июня 2024, 21:40

Фото: iStock/Racide

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас потребовал созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за массовой гибели палестинцев в лагере беженцев Нусейрат в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом пишет палестинское агентство новостей WAFA.
Отмечается, что в субботу утром войска Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляли лагерь палестинских беженцев. В результате атаки погибли 210 человек, ещё 400 были ранены.

В связи с этим Аббас обратился к специальному представителю Палестины в ООН с требованием просить созыва экстренного заседания Совбеза для обсуждания последствий произошедшего.

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#палестина
#израиль
#оон
#конфликт
#погибший
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Немецкий депутат уехала с четырьмя детьми в Россию
Bild: депутат партии АдГ Петерсен покинула Германию и уехала с детьми в Россию
08 июня 2024, 21:15

Фото: iStock/photosvit

Депутат парламента Гамбурга от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ольга Петерсен покинула страну и переехала с четырьмя детьми в Россию. Об этом она рассказала в беседе с немецким изданием Bild.
Она подчеркнула, что хочет быть уверенной в безопасности своих детей, а также в том, что они останутся под её опекой.

При этом Петерсен добавила, что по-прежнему является депутатом и собирается выполнять свои обязательства «в меру своих возможностей».

Однако Bild утверждает, что Петерсен уже исключили из фракции АдГ в Гамбурге. В настоящее время идёт процесс исключения из партии.

Издание отмечается, что Петерсен является уроженкой Омска.

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#германия
#россия
#депутат
#дети
#безопасность
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Захарова призвала Запад заплатить за столетия эксплуатации Африки
08 июня 2024, 18:21

Фото: сайт МИД РФ

Западные страны не любят платить по долгам, однако им придётся компенсировать Африке годы издевательств и эксплуатации. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в полях ПМЭФ-2024.
Она подчеркнула, что необходимо поднять тему компенсации Африке столетий её эксплуатации, истребления её населения и грабежа её ресурсов.

Запад не любит платить по долгам, возвращать награбленное и никогда не признаёт себя виновным. Однако сейчас настали другие времена, которые открыли миру возможности открыто говорить каждой конкретной стране.

Захарова отметила, что БРИКС предоставляет государствам возможность через своём участие получать настоящее равноправие, а также возможность высказать свою точку зрения.

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#мария захарова
#долги
#африка
#компенсации
#запад
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В Совфеде оценили намерение Киева взыскать ущерб с России за Каховскую ГЭС
Сенатор Кастюкевич: намерение взыскать ущерб за Каховскую ГЭС абсурдно и безумно
08 июня 2024, 17:55

Фото: iStock/DedMityay

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявил, что Киев может предъявить ущерб за взорванную Каховскую гидроэлектростанцию только самому себе. Об этом сообщает РИА Новости.
Кастюкевич назвал намерения Украины абсурдными, ведь именно боевики ВСУ нанесли Каховской ГЭС колоссальный ущерб. Он добавил, что ​безумное желание киевского режима абсолютно лишено здравого смысла.

Ранее глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что Киев планирует обратиться в международный арбитражный суд, чтобы затребовать с России 2,5 миллиарда долларов за Каховскую ГЭС.

Напомним, плотина Каховской ГЭС рухнула в ночь на 6 июня прошлого года. Глава российского государства Владимир Путин назвал произошедшее варварской атакой киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

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#суд
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#ущерб
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#киев
#херсонская область
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Медведев назвал пособником террористов спонсируемую Соросом НПО
Медведев назвал FIDH пособником террористов
08 июня 2024, 17:34

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Международную федерацию прав человека (FIDH) пособников террористов. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
FIDH, финансируемая фондом Open Society Foundations* миллиардера Джорджа Сороса, обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с запросом выдать ордер на арест Медведева, замруководителя администрации президента России Алексея Громова и ряда российских журналистов.

Медведев написал, что такое решение воспринимает как признание эффективности усилий против неонацистского режима в Киеве. Он назвал FIDH и подобные ей неправительственные организации пособниками террористов, которые убили более 20 мирных жителей Луганска.

По словам зампреда Совбеза, это мотивирует его продолжить борьбу с неонацистами.

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*признан в России нежелательной организацией
#дмитрий медведев
#терроризм
#нпо
#арест
#суд
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль подтвердила планы Запада о разделе России на части
08 июня 2024, 16:45

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль подтвердила существование планов Запада о разделе РФ на части. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Кнайсль, она слышала данное заявление от президента Республики Сербской Милорада Додика о планах Запада по разделу российской территории на пять частей. Она отметила, что по этому вопросу были дебаты среди западных политиков.

Экс-глава МИД Австрии добавила, что задолго до 2022 года люди делали говорили о том, что было бы более разумно провести некую «балканизацию РФ».

Ранее Кнайсль сообщила о том, что Россия является частью восточного мира. Она утверждает, что конфликт Востока и Запада имеет под собой генетическую основу.

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#сша
#россия
#конфликт
#мид
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На ПМЭФ заключили 982 соглашения на почти 6,5 триллионов рублей
08 июня 2024, 16:44

Фото: РИА Новости/Иван Секретарев

За четыре дня проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) было заключено 982 соглашения на общую сумму более 6,4 триллионов рублей. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.
Он подчеркнул, что указанное число включает в себя только те соглашения, которые не являются коммерческой тайной. Таким образом, соглашений на самом деле было заключено ещё больше.

Петербургский международный экономический форум проходил в северной столице с 5 по 8 июня. В этом году его посетили свыше 21 тысячи представителей 139 стран.

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#пмэф
#россия
#форум
#соглашения
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Макрон перечислил «кирпичи» для длительного мира на Украине
Макрон назвал ядерный вопрос одним из «кирпичей» длительного мира на Украине
08 июня 2024, 15:30

Фото: сайт Кремля

Саммит по урегулированию украинского конфликта, который состоится в Швейцарии, станет стратегической дискуссией и поможет заложить основу для решения ситуации. Такое заявление сделал президент Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с главой Украины Владимиром Зеленским.
Макрон назвал «кирпичами» длительного мира» на Украине ядерный вопрос, обеспечение безопасности гражданской инфраструктуры и продовольствия. Государства, которые посетят конференцию, смогут достичь договорённостей по всем этим пунктам.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что по завершении конференции участники не смогут подписать мирное соглашение, поскольку для этого должна присутствовать Россия.

Саммит по Украине состоится 15 и 16 июня в швейцарском городке Бюргеншток. На данный момент более 100 государств подтвердили своё участие. Россия на конференцию приглашена не была.

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#эммануэль макрон
#украина
#мир
#саммит
#швейцария
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