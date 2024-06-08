В Иране назвали способ урегулирования конфликта на Украине

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Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери в беседе с телеканалом CNN Türk заявил, что страна не считает конфликт России и Запада решением украинского конфликта.
Багери обозначил способ урегулирования конфликта на Украине и призвал стороны противостояния к переговорам. Тем самым он ответил на вопрос журналист о возможности военной конфронтации России и Запада.
Ранее, 15 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину таким же образом, как и Израиль.
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«Мы не считаем войну решением проблемы. Наш совет обеим сторонам – использовать диалог в политическом контексте», – отметил он.
Ранее, 15 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский призвал страны Запада защищать Украину таким же образом, как и Израиль.
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Александр Климов