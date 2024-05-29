Иран исключил версию о падении вертолета Раиси из-за диверсии

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Версия о падении вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси из-за взрыва, который возник в результате диверсии, исключена. Об этом говорится во втором отчете Генштаба ВС Ирана по итогам расследования катастрофы.
«По результатам исследования частей вертолета и обломков, судя по расстоянию между ними и тому, как они были разбросаны, исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии», — приводит текст заявления иранский телеканал.
Ранее сообщалось, что Генштаб ВС Ирана обнародовал предварительные результаты расследования крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. По данным центра общественных связей ведомства, на корпусе воздушного транспорта не найдено следов воздействия пуль.
19 мая 2024 года глава Ирана Ибрагим Раиси трагически погиб в авиакатастрофе. Обломки его самолёта удалось обнаружить практически через сутки после аварии. На похороны Раиси в Мешхеде пришли три миллиона человек. Президент был похоронен в мавзолее имама Резы. Это восьмой из двенадцати имамов, почитаемых шиитами Ирана.
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Дарья Осипова