РФ, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки

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Россия, КНР и Иран выступили за восстановление ядерной сделки (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), невзирая на выход Соединенных Штатов из соглашения. Об этом сказано в совместном заявлении, которое вышло в рамках шестого заседания Совета управляющих МАГАТЭ, информирует РИА Новости.
«Наша поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», — указано в заявлении.Страны выражают готовность дальше работать в рамках установленных договоренностей, отмечая важность международного сотрудничества с целью поддержания ядерной безопасности и стабильности в регионе.
До этого экс-замгоссекретар Штатов по контролю над вооружениями Роуз Гетемюллер заявила, что США разместили ядерное оружие на территории стран Европы, чтобы отговорить их от разработки своего ядерного оружия. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак