В Иране объявили «интересные события» через несколько часов

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Ведущий иранского телевидения заявил, что скоро мир станет свидетелем «интересных событий», передает Fara.
По его словам, эти события произойдут через несколько часов. Ведущий не уточнил, о чем именно идет речь. В то же время во время его высказываний на заднем плане была показана фотография Исмаила Хании, лидера палестинской боевой группировки ХАМАС, который был убит в результате теракта.
В четверг, 1 марта, телеканал CNN сообщил, что Иран и его союзники готовят крупное нападение на Израиль. Согласно сообщению, атака ожидается в течение ближайших 72 часов.
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Александр Климов