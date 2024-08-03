Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Израиль нанес удары по базе «Хезболлы» в Сирии

Израиль нанес удары по базе «Хезболлы» в Сирии

Al Jazeera: Израиль атаковал базы «Хезболлы» в Сирии
03 августа 2024, 00:32
Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли три авиаудара по базам шиитского движения «Хезболла» в Сирии, передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что израильские истребители нанесли удары в районе города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. После атаки на наземные цели в районе образовались очаги возгорания.

Кроме того, ВВС Израиля атаковали деревню Сайед-Али на сирийско-ливанской границе. Информация о пострадавших в результате этой атаки на данный момент неизвестна.



Ранее «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю. Это был ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на окраины Бейрута, в ходе которой был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.

Читайте также:

«Хезболла» ударила ракетами по Израилю

Израиль ликвидировал журналиста и обвинил его в работе на ХАМАС

Израиль сообщил о ликвидации лидера боевого крыла ХАМАС
#сирия
#израиль
#удар
#цахал
На Украине памятник Ленина переделали в статую Шевченко
03 августа 2024, 00:26

Фото: iStock/wjarosz

На Украине в рамках политики декоммунизации переделали памятник основателю Советского Союза и революционеру Владимиру Ленину. Об этом сообщает украинский информационный портал «Страна.ua».
Статую вождя пролетариата переделали в памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко. Ленину приделали усы и брови, изменили форму носа и добавили шарф.

Данное событие зафиксировали в одном из сел Житомирской области, название населенного пункта не уточняется. Процесс декоммунизации, подразумевающий снос советских памятников и изменение названий улиц, начался на Украине в 2015 году.

До этого мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятников, связанных с Россией. По его словам, монументы русскому поэту Александру Пушкину и князю Михаилу Воронцову являются неотъемлемой частью культурного наследия Одессы.

Читайте также:

На Украине резко ответили мэру Одессы на высказывания об обнулении города

На щите монумента «Родина-мать» в Киеве появилась коррозия

В Казахстане случайно снесли памятник Ленина
#украина
#поэт
#одесса
#мэр
#снос
#памятник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе сообщили об опасности атаки беспилотников
Губернатор Гусев: в Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
03 августа 2024, 00:21

Фото: iStock/NiseriN

В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам губернатора, система противовоздушной обороны (ПВО) приведена в состояние боевой готовности.

«Прошу сохранять спокойствие», – призвал он.

Ранее сообщалось об опасности атаки БПЛА в Курской области.

До этого Министерство обороны России сообщило, что над Белгородской областью ликвидировали украинский дрон.

Читайте также:

В российском городе объявили о баллистической угрозе

В Крыму и Севастополе сообщили о ракетной опасности

В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму во время обстрела ВСУ
#бпла
#курская область
#беспилотник
#дрон
#пво
#белгородская область
#губернатор
#воронежская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Англии произошли стычки правых активистов и полиции
02 августа 2024, 23:54

Фото: istock / LIVINUS

Сотни английских националистов организовали акцию протеста в Сандерленде, сообщил телеканал Sky News.
Протестующие принесли британские и английские флаги и скандировали лозунги в поддержку основателя ультраправой организации English Defence League Томми Робинсона. Во время митинга начались столкновения между протестующими и полицией: правые активисты бросали в полицейских бутылки и камни, а полиция применила слезоточивый газ.

По данным телеканала, столкновения между демонстрантами и полицией произошли возле мечети в Сандерленде. Городские власти попросили горожан не ходить в центр города из-за риска массовых беспорядков.

Ранее в английском Саутпорте 17-летний подросток напал с ножом на танцевальную студию. Разгневанные горожане устроили акцию протеста перед местной мечетью на фоне слухов о том, что нападавший был мусульманином.

Читайте также:

В Британии более 50 полицейских пострадали в беспорядках после убийства детей

В Петербурге полицейские стрельбой остановили укладку асфальта ночью

СК возбудил дело о нападениях подростков-мигрантов в Мытищах
#великобритания
#протесты
#митинг
#акция
#мусульмане
#мечеть
#нападение
#полиция
#столкновение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
СМИ сообщили о взятии в заложники россиян в Нигере
02 августа 2024, 23:46

Фото: istock / Diy13

Группа поддержки ислама и мусульман (GSIM), связанная с «Аль-Каидой»*, объявила о захвате двух россиян в заложники в Нигере, сообщило агентство France-Presse (AFP), передает Al Arabiya.
На видео, опубликованном GSIM, двое предполагаемых россиян заявляют, что похищены в Мбанге, на юго-западе страны. Один из них рассказал, что родился в России и живет на Украине. Другой заявил, что приехал в Нигер месяц назад, чтобы работать на российскую компанию.

Оба также говорили по-английски. Дата, когда было снято видео, неизвестна. Также не уточняется, когда они были похищены.

На прошлой неделе стало известно, что бойцы частной военной компании ЧВК «Вагнер» подверглись нападению в Мали.

Читайте также:

Названо число погибших бойцов ЧВК «Вагнер» в Мали

Стало известно, как в Мали отомстили за атаку на колонну ЧВК «Вагнер»

Пленный боец «Вагнера» в Мали оказал сопротивление туарегам и был расстрелян

* запрещенная в РФ террористическая организация
#плен
#нигер
#россияне
#украина
#работа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Клиентку выгнали из кафе под Одессой за требование обслужить ее на мове
02 августа 2024, 22:38

Фото: istockphoto/alzay

Клиентку попросили выйти из кафе в Затоке под Одессой за ее требование обслуживания на украинской мове. Об этом сообщили обозреватели издания «Страна». Известно, что после инцидента зачинщица скандала обратилась к полицейским. Конфликт попал на видеозапись. Один мужчина крикнул что «из-за таких, как она, Украина всю жизнь будет воевать».
Ранее сообщалось, что градоначальник Одессы Геннадий Труханов воспротивился переименованию городских улиц, связанных с РФ. По словам мэра, горсовет делает все, чтобы сохранить историческое и культурное наследие города.

На языковой почве жители Украины часто конфликтуют. Один такой инцидент был связан с композициями певца Юрия Шатунова. Некая отдыхающая была против прослушивания песен на русском, однако другие заявили, что это не запрещено.

Читайте также:

Военэксперт Живов раскрыл, когда ВС РФ начнут освобождать Одессу

Рябков: подбитые F-16 попадут на Поклонную гору, как и другая техника ВСУ

Украину могут заставить снять санкции с российской нефти
#украина
#россия
#одесса
#новости
#скандал
#язык
#полиция
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинотеатр «Октябрь» в Москве эвакуировали по неизвестным причинам
02 августа 2024, 22:37

Фото: istockphoto/Dzurag

В кинотеатре «Октябрь» в Москве на Новом Арбате эвакуировались по неизвестным причинам. Об этом журналистам РИА Новости заявили в администрации учреждения.
«Пока что в данный момент нет (кинотеатр не работает — Прим. ред.). У нас была эвакуация, из-за этого пока что кинопоказ не восстановлен», — прокомментировала сотрудница.

До этого в Telegram-каналах появились данные об эвакуации кинотеатра «Октябрь». Ранее сообщалось, что в Каспийске задержали нескольких людей после эвакуации и обысков в многоэтажном доме.

В МВД России по Дагестану опровергали информацию о том, что кто-то забаррикадировался в квартире. Обыски проводились в связи с сообщением о нахождении взрывчатки в доме.

Читайте также:

Под Воронежем эвакуируют жителей из-за детонации взрывоопасных объектов

Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка

Неизвестные сообщили о бомбе в самолете, летевшем в Минводы
#россия
#москва
#кинотеатры
#эвакуация
#полиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В подмосковном мусороперерабатывающем комплексе спасли выброшенного котёнка
02 августа 2024, 22:37

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Сотрудники мусороперерабатывающего комплекса в подмосковном Егорьевске спасли выброшенного котёнка. Об этой истории рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Во время утреннего обхода сотрудники нашли чёрный пакет, из которого доносился слабый писк. Открыв его, они обнаружили крошечного трёхцветного котенка, который выглядел испуганным и беззащитным. Вероятно, его выбросили как ненужную вещь жители близлежащих домов. Работники комплекса не остались равнодушными – они быстро отогрели, накормили и вымыли животное», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что с котёнком всё хорошо. Сейчас он ищет дом, где его будут любить и заботиться.

Читайте также:

Подмосковные контейнерные площадки ждёт масштабная модернизация

В Мытищах предотвратили сброс 50 кубометров строительных отходов

В Солнечногорске отремонтировали и запустили фонтан
#мусор
#коты
#животные
#подмосковье
#московская область
#егорьевск
#минчистоты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Савельев проведет в СИЗО два месяца
02 августа 2024, 22:19

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Сенатора Савельева отправили в СИЗО на два месяца, сообщают «Известия». Таким образом политик будет под стражей до 2 октября. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Известно, что Савельев имеет пятерых детей.
Савельеву вменяют подготовку убийства его компаньона. Сенатора задержали прямо в Совете Федерации во время заседания, когда он попытался покинуть зал. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов попросил верхнюю палату парламента лишить Савельева неприкосновенности и предоставил материалы уголовного дела.

Супруга Савельева Ольга считает, что политика подставили, однако уточнила, что он просил ее не возвращаться из-за рубежа в связи с некими проблемами.

Читайте также:

Семья Савельева покупала ему подарок во время задержания

Супруга Савельева прокомментировала задержание сенатора

Сенатора Савельева обвиняют в организации убийства: задержание на выходе из Совфеда, подробности
#россия
#криминал
#совет федерации
#генпрокуратура
#уголовное дело
#убийство
#новости
#суд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мотоциклист погиб в ДТП с автобусом на «Парке Победы» в Москве
02 августа 2024, 21:03

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Мотоциклист погиб в результате ДТП в районе станции метро «Парк Победы» в Москве. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источник. Известно, что в автобусе не было пассажиров. Информацию подтвердили в столичной Госавтоинспекции.
Мотоциклист совершил наезд на стоящий рейсовый автобус. Все произошло в районе дома площадь Победы, 1. Водитель мотоцикла погиб на месте. Обстоятельства аварии выясняются.

Аналогичный случай произошел в Марьино, 17 июля, где мотоциклист скончался в результате ДТП с бетономешалкой и трактором. Уточнялось, что сначала мотоцикл въехал в трактор, а потом в бетономешалку. От удара грузовой автомобиль загорелся.

Читайте также:

Стало известно, где самые безаварийные водители

В Туле два человека пострадали в результате массового ДТП

В РФ почти на 20% сократились ДТП с пьяными водителями
#россия
#москва
#дтп
#новости
#смерть
#автобусы
#мотоцикл
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф