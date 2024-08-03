Израиль нанес удары по базе «Хезболлы» в Сирии

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Израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли три авиаудара по базам шиитского движения «Хезболла» в Сирии, передает телеканал Al Jazeera.
Отмечается, что израильские истребители нанесли удары в районе города Эль-Кусейр в западносирийской провинции Хомс. После атаки на наземные цели в районе образовались очаги возгорания.
Кроме того, ВВС Израиля атаковали деревню Сайед-Али на сирийско-ливанской границе. Информация о пострадавших в результате этой атаки на данный момент неизвестна.
Ранее «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю. Это был ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на окраины Бейрута, в ходе которой был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.
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Кроме того, ВВС Израиля атаковали деревню Сайед-Али на сирийско-ливанской границе. Информация о пострадавших в результате этой атаки на данный момент неизвестна.
Ранее «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю. Это был ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на окраины Бейрута, в ходе которой был убит командир «Хезболлы» Фуад Шукр.
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Александр Климов