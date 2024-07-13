В Иране заявили о поддержке инициатив по урегулированию украинского конфликта

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Новое правительство президента Ирана Масуда Пезешкиана будет активно поддерживать инициативы по достижению мира на Украине, сообщила иранская газета Tehran Times.
«Мы стремимся к миру для народов России и Украины, и мое правительство будет готово активно поддерживать инициативы, направленные на достижение этой цели», – отмечается в послании иранского лидера.
Пезешкиан также подчеркнул, что Россия является ценным стратегическим союзником и соседом Ирана. Новое иранское правительство продолжит укреплять сотрудничество с Москвой, заверил он.
Ранее Министерство иностранных дел России заявило, что Москва готова рассмотреть Тегеран в качестве посредника на переговорах по урегулированию украинского конфликта.
8 июля стало известно, что российский лидер Владимир Путин позвонил новоизбранному президенту Ирана Масуду Пезешкиану, чтобы поздравить его с победой на выборах. В ходе разговора Пезешкиан выразил готовность подписать с Москвой соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.
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Александр Климов