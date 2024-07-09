Лидер Ирана Пезешкиан выразил готовность подписать договор о партнерстве с РФ

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Договор о партнерстве России и Ирана подпишут при первой же возможности. Об этом в беседе с ТАСС сообщил спецпредставитель российского лидера, руководитель второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
«Два президента обсуждали и договорились, что подпишут при первой представившейся возможности, о чем по дипломатическим каналам договорятся», — сказал Кабулов.
Готовность подписать документ также выразил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Как сообщало агентство IRNA, он общался с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону.
«Документы соглашения о всеобъемлющем сотрудничестве между Ираном и Россией готовы, и мы намерены их подписать на полях саммита БРИКС в России», — сказал Пезешкиан.
Ранее Владимир Путин поздравлял своего коллегу со вступлением в должность, пожелав ему здоровья.
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Никита Кротов