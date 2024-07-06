Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Экономика/ РФ и Иран закончили объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб»

РФ и Иран закончили объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб»

06 июля 2024, 16:32
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб» закончили Россия и Иран, проект находится на практическом уровне. Об этом агентству Tasnim сообщил руководитель иранского Центробанка Мохаммад Фарзин.
«На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы «Мир» к иранской системе SHETAB проект вышел на практический уровень», — сказал Фарзин.

По словам главы финансовой структуры исламской республики, уже в конце августа Иран сможет использовать «Мир», а Россия — Шетаб.



Фарзин дополнил, что с Москвой заключен валютный договор, чтобы обеспечить ликвидность национальных валют. Банковские системы и предприниматели получат инструкции после того, как в Иране запустят платформу для проведения сделок с офшорными риалами. Необходимость объединить системы возникла на фоне отключения государств от SWIFT.

Читайте также:

Экономика Индии может стать ведущей в мире

Набиуллина: Российская экономика прошла пик перегрева

Bloomberg: российская экономика растет, несмотря на санкции
#мир
#россия
#иран
#новости
США нарастили закупки урана из России до годового максимума
США в мае купили у России обогащенного урана на 209,5 миллиона долларов
06 июля 2024, 09:14

Фото: iStock/vchal

США в мае приобрели у РФ обогащенного урана на сумму 209,5 млн долларов. Информация следует из расчетов РИА Новости по данным американского статбюро.
Отмечается, что данная закупка является максимальной с марта 2023 года. Поставки урана Вашингтону возобновились после перерыва в апреле.

За месяц объем экспорта составил 91,1 тонны. В целом Соединенные Штаты приобрели обогащенного урана на максимальную за все время сумму — 987 млн долларов.

Уточняется, что главным экспортером урана в США в мае был Китай с поставками на сумму 323,6 млн долларов.

Ранее сообщалось, что доля БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам прошлого года достигла рекордных 35,7%.

Читайте также:

Доля БРИКС в мировом ВВП оказалась рекордной

США приостановили исследования нового метода лечения рака в России

Миллер рассказал, когда Россия станет крупнейшим поставщиком газа в Китай
#сша
#россия
#китай
#ввп
#поставки
#уран
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам раскрыли способ увеличения размера пенсии
Солодникова: россияне могут увеличить пенсию, если не будут обращаться за ней
06 июля 2024, 03:05

Фото: iStock/Stanislav Sablin

Россияне могут увеличить размер своей пенсии, если не обратятся за выплатой сразу после достижения предельного возраста, заявила эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова.
Она отметила, что пенсионное законодательство предусматривает повышающие коэффициенты. Так, годовая отсрочка платежей увеличивает выплаты на шесть процентов. Если же отложить начало получения пенсии на десять лет, то первоначальная сумма увеличится в два раза.

3 июля глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что замораживание пенсионных накоплений начиная с 2014 года было ошибкой. Депутат подчеркнул, что в то время в стране начали формироваться негосударственные пенсионные фонды (НПФ), поэтому все надеялись, что смогут работать с поступающими деньгами, в то время как туда уже приходили приличные суммы.

Читайте также:

Вырастут пенсии, подорожают ЖКУ, водка и загранпаспорт: что изменится для россиян с 1 июля

Госдума увеличила пенсии россиянам: размер выплат и как получить надбавку

В Госдуме разъяснили, как будет индексироваться пенсия
#пенсии
#выплаты
#платёж
#госдума
#депутат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стоимость красной икры достигла исторического максимум в России
Стоимость красной икры достигла в России исторического максимума
06 июля 2024, 01:09

Фото: iStock/Darkwisper

Стоимость красной икры достигла в России исторического максимума, сообщает «Интерфакс».
«Таких цен на красную икру еще не было. Стоимость килограмма икры чавычи свежего посола во Владивостоке доходит до 10 тысяч рублей, на Камчатке — до 9 тысяч», – рассказал руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев.

При этом, по его словам, икра горбуши – самого популярного вида лососевых – достигла 7,5 тысячи рублей за 1 килограмм. Савельев отметил, что пока основной объем продаж приходится на прошлогоднюю красную икру.

Объективные причин для такого повышения цен отсутствуют, заявили эксперты. В 2023 году вылов лососей в России составил 609 тыс. тонн, что является вторым показателем после рекордного 2018 года, заключил Александр Савельев.

Ранее сообщалось, что с 1 января по 15 июня 2024 года объем продаж черной икры в России увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Читайте также:

Росрыболовство: В России должны подешеветь горбуша и красная икра

В Ассоциации рыбного рынка раскрыли, что будет с ценами на морепродукты

В России снизятся цены на икру
#цена
#россия
#рыба
#икра
#экспертное мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Резиденты подмосковных технопарков вложили в производство более 14 млрд рублей
05 июля 2024, 22:52

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Работающие в подмосковных технопарках компании накопленным итогом вложили в создание, запуск и развитие своих предприятий 14,4 млрд рублей инвестиций. Такие данные привели в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Технопарки Подмосковья – это 568 инвесторов, которые уже вложили 14,4 млрд рублей и создали без малого 9,5 тысяч рабочих мест. В технопарках предоставлена готовая инфраструктура, созданы все условия для развития высокотехнологичных предприятий. В планах по развитию технопарков региона – создать ещё более 2 тысяч новых рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Как напомнили в ведомстве, подобрать земельный участок для размещения бизнеса можно на инвестиционном портале Московской области.

Читайте также:

Выпуск резиновых изделий в Подмосковье в январе-мае вырос более чем на треть

Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий

Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы
#екатерина зиновьева
#инвестиции
#мининвест мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#технопарк
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Выпуск резиновых изделий в Подмосковье в январе-мае вырос более чем на треть
05 июля 2024, 20:58

Фото: АО «Георг Полимер»

Производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье в январе-мае текущего года увеличилось примерно на 36% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Об этом рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Рост производства резиновых и пластмассовых изделий составил в годовом исчислении 35,8%. При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,2%, а пластмассовых изделий – на 37%. В натуральном выражении объём производства составил 109,5 млрд рублей», – пояснила Зиновьева.
Зампред также отметила рост производства химических веществ и химических продуктов. В этом сегменте индекс промышленного производства составил 110,4%. Этой продукции за отчётный период отгрузили на 139 млрд рублей.

Читайте также:

Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий

Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы

Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#производство
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бюджет России в январе-мае 2024 года исполнен с профицитом 560 млрд рублей
05 июля 2024, 16:31

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Консолидированный бюджет Российской Федерации в январе-мае 2024 года, по предварительной оценке, исполнен с профицитом 559,6 миллиарда рублей. Такие данные опубликованы на официальном сайте Федерального казначейства РФ.
Для сравнения: в январе-мае предыдущего года консолидированный бюджет был исполнен с дефицитом 2 триллиона 356,7 миллиарда рублей.

Доходная часть консолидированного бюджета с января по май текущего года составила 27 триллионов 821,9 миллиарда рублей. Расходы за этот период составили 27 триллионов 262,3 миллиарда рублей.

Дефицит федерального бюджета страны в январе-мае составил 730,4 миллиарда рублей. Министерство финансов предварительно оценивало дефицит федерального бюджета в размере 930 миллиардов рублей.

Читайте также:

ФНС: поступления в бюджет РФ от налога на богатых увеличились в 1,5 раза

Российский бюджет испытывает нехватку золотого рубля

В России утвердили бюджет на три года
#бюджет
#май
#страны
#расходы
#дефицит
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв назвал число работающих в Подмосковье крупных и средних предприятий
Воробьёв поздравил работников промышленности Московской области с профессиональным праздником
05 июля 2024, 15:52

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье работает порядка 1,3 тыс. крупных и средних предприятий, на которых трудятся почти 500 тыс. человек.
Такие данные привёл губернатор Андрей Воробьёв в поздравлении с Днём работника промышленности Московской области.
«Ваш труд – основа экономического благополучия региона, гарантия его процветания и развития. Благодаря вашей работе Подмосковье – лидер во многих отраслях. За первые пять месяцев 2024-го промышленное производство в Подмосковье выросло на 15,5% по сравнению с прошлым годом, а в секторе обрабатывающей промышленности – на 16,7%», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
Он добавил, что в регионе на 26,5% увеличили производство прицепов и полуприцепов, на 24% – производство электрооборудования.
«От всей души поздравляю вас, работники промышленности, с профессиональным праздником! Здоровья вам, успеха и благополучия», – пожелал глава региона.
По словам Воробьёва, власти Подмосковья активно поддерживают промышленные предприятия. Найти перечень всех мер поддержки можно на сайте.

Читайте также:

Бизнес Подмосковья подал более 90 заявок на субсидии за выход на маркетплейсы

Подмосковное пищевое производство внедрило двойной контроль качества продукции

Подмосковье вышло в лидеры по объёму закупок у самозанятых в России
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#московская область
#промышленность
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#поздравление
#праздник
#профессия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Эрдоган рассчитывает на возобновление черноморского зернового коридора
05 июля 2024, 14:33

Фото: Сайт Кремля

После переговоров с Владимиром Путиным в Астане президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на возобновление работы черноморского зернового коридора.
«Сейчас мы работаем над российским участком коридора: какое расстояние мы сможем преодолеть, какую поддержку они нам окажут? Я уверен, что благодаря результатам, которых мы добьёмся в этом направлении, мы сможем сделать черноморский зерновой коридор вновь функционирующим», — сказал турецкий лидер журналистам на борту самолёта по возвращении из Астаны.

Ранее Эрдоган говорил, что обсуждал с Путиным идею создания нового «зернового коридора» через Турцию для поставок зерна в нуждающиеся страны Африки.

Читайте также:

В России планируют сокращение лимита выдаваемой IT-ипотеки вдвое

ЕС разрабатывает план на случай введения американских санкций против Raiffeisen

Российский миллиардер предрек конец доллара как мировой валюты
#страны
#лидер
#план
#it
#зерно
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком МВФ
05 июля 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

После получения очередного кредитного транша Украина стала вторым крупнейшим заёмщиком Международного валютного фонда (МВФ). Её задолженность перед организацией выросла до 13,8 миллиарда долларов.
Это следует из данных МВФ, которые изучили аналитики РИА Новости. В прошлую пятницу, 28 июня, руководство фонда завершило четвёртый пересмотр программы финансовой помощи Киеву и одобрило выделение нового транша в размере 2,2 миллиарда долларов. После этого долг Украины вырос до 13,8 миллиарда долларов и она стала вторым основным заёмщиком МВФ, оттеснив на третью позицию Египет с его задолженностью в размере 13,6 миллиарда долларов.

Многолетним лидером по этому показателю является Аргентина. Эта южноамериканская страна в 2018 году получила крупнейшую в истории МВФ кредитную линию на сумму в 57 миллиардов долларов. На текущий момент задолженность Аргентины перед фондом составляет 41,7 миллиарда долларов. На долю этих трёх должников приходится 46% всех кредитов, выданных МВФ.

Читайте также:

США подготовили очередной транш военной помощи для Украины

Иностранная помощь бюджету Украины достигла минимума с февраля 2022 года

Зеленский надеется на помощь Запада для восстановления Украины
#египет
#новости
#аргентина
#украина
#мвф
#кредит
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф