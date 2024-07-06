РФ и Иран закончили объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб»

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Объединение платежных систем «Мир» и «Шетаб» закончили Россия и Иран, проект находится на практическом уровне. Об этом агентству Tasnim сообщил руководитель иранского Центробанка Мохаммад Фарзин.
«На двусторонней встрече делегаций специалистов двух стран наряду с финализацией требований к присоединению российской платежной системы «Мир» к иранской системе SHETAB проект вышел на практический уровень», — сказал Фарзин.
По словам главы финансовой структуры исламской республики, уже в конце августа Иран сможет использовать «Мир», а Россия — Шетаб.
Фарзин дополнил, что с Москвой заключен валютный договор, чтобы обеспечить ликвидность национальных валют. Банковские системы и предприниматели получат инструкции после того, как в Иране запустят платформу для проведения сделок с офшорными риалами. Необходимость объединить системы возникла на фоне отключения государств от SWIFT.
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