В Италии заявили о несовместимости исламизации с ценностями Европы

Фото: iStock/StockByM
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила о процессе исламизации в Европе, который, по ее словам, отдален от ценностей европейской цивилизации, пишет индийская газета Hindustan Times.
Эту позицию политик отразила на фоне фестиваля, проводимого правой партией «Братья Италии» в Риме, где также присутствовал британский коллега Риши Сунак.
Она подчеркнула, что исламские культурные центры в Италии получают финансирование от Саудовской Аравии, где действует шариат. Мелони отметила далекое от европейских ценностей движение исламизации в Европе.
Ранее политолог Дмитрий Леви предупредил о возможном усилении проблем с мигрантами в Европе. Он отметил, что страны должны быть готовы к возможному обострению проблем с уже проживающими на территории государств гражданами арабских стран.
Читайте также:
Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри
«Исламский джихад» атаковал солдат Израиля в районе Шеджаия — Al Jazeera
Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за резолюции по сектору Газа
Она подчеркнула, что исламские культурные центры в Италии получают финансирование от Саудовской Аравии, где действует шариат. Мелони отметила далекое от европейских ценностей движение исламизации в Европе.
Читайте также:
Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри
«Исламский джихад» атаковал солдат Израиля в районе Шеджаия — Al Jazeera
Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за резолюции по сектору Газа
Артем Кузьмин