Гутерриш заявил о подрыве авторитета Совбеза ООН из-за резолюции по сектору Газа

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что авторитет Совета безопасности организации окончательно подорван. Это произошло из-за неспособности выполнить резолюцию Генеральной ассамблеи о прекращении огня в секторе Газа.
Глава ООН также назвал совершенно беспрецедентным количество жертв вооружённого конфликта в Газе. Гутерриш также высказал опасения по поводу того, что помимо военных действий палестинцам угрожает также гуманитарная катастрофа и эпидемии болезней.
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Александр Бойцов