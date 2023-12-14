Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри

Фото: сайт Кремля
Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается тенденция роста исламофобии, антисемитизма, русофобии. Об этом он сказал во время своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам президента, это связано это с тем, что люди сталкиваются с несправедливостью. Например, Газа. Растёт количество людей, думающих радикально, — это результат политики определённых элит. При этом, он уверен, что россияне считают межнациональное и межконфессиональное согласие в стране огромным конкурентным преимуществом. Путин объяснил это тем, что Россия обращается к традиционным ценностям.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
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«Мы не допустим, чтобы межконфессиональная и межнациональная рознь раскачивали общество», — добавил президент.
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Екатерина Шмакова