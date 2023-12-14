Радио1
Главная / Новости / Общество/ Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри

Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри

Путин обеспокоился ростом национализма в мире и призвал с ним бороться
14 декабря 2023, 14:44
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Владимир Путин заявил, что в мире наблюдается тенденция роста исламофобии, антисемитизма, русофобии. Об этом он сказал во время своего выступления на большой пресс-конференции и прямой линии «Подведение итогов года».
По словам президента, это связано это с тем, что люди сталкиваются с несправедливостью. Например, Газа. Растёт количество людей, думающих радикально, — это результат политики определённых элит. При этом, он уверен, что россияне считают межнациональное и межконфессиональное согласие в стране огромным конкурентным преимуществом. Путин объяснил это тем, что Россия обращается к традиционным ценностям.
«Мы не допустим, чтобы межконфессиональная и межнациональная рознь раскачивали общество», — добавил президент.

Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.

Читайте также:

Путин заявил об отсутствии миропорядка, основанного на правилах

Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента

Путин пообещал в ближайшее время решить вопрос с нехваткой вакцин от кори
#россия
#президент
#общество
#страны
#россияне
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Гутенёв: Идея льготной ипотеки на вторичное жильё в новых регионах правильная
14 декабря 2023, 15:27

Фото: istockphoto.com/Oleg Elkov

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв назвал предложение президента России Владимира Путина о распространении льготной ипотеки в новых российских регионах на вторичное жильё очень правильным.
«Это очень правильная мысль, надо решать проблемы сегодня. Важно, что наш президент находит элегантные решения в сложных ситуациях, я считаю, что стимулирование с помощью льгот и субсидий бюджета наших граждан для того, чтобы быстро улучшить качество своей жизни, — это давно ожидаемая и нужная вещь. Думаю, что тот промышленный потенциал, который есть в Новороссии, в Донбассе, в ближайшие годы изменит экономическую палитру страны», — прокомментировал в беседе с RT Гутенёв.

Читайте также:

Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё

Путин раскрыл сумму, выделенную на развитие новых регионов

Мобилизация в России и цели СВО: что рассказал Путин о конфликте с Украиной
#президент
#путин
#ипотека
#льготы
#регионы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный Минтранс предупредил автомобилистов о надвигающемся циклоне «Ваня»
14 декабря 2023, 15:25

Фото: Минтранс МО

Автомобилистам следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения в связи с циклоном «Ваня», который придёт в Московский регион к концу рабочей недели. Об этом заявили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Автомобилистам рекомендуется неукоснительно соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также быть аккуратными и предельно внимательными на поворотах, мостах, съездах и эстакадах, во дворах жилых домов. По возможности лучше минимизировать поездки», – говорится в сообщении. 
В министерстве напомнили, что в случае чрезвычайных ситуаций или ДТП нужно незамедлительно звонить по телефону 112. При этом нельзя оставаться в машине или рядом с ней, так как это опасно.

Ухудшение погоды ожидаются уже в ночь на пятницу. Синоптики прогнозируют сильный снег, ветер до 17 м/с, гололедицу и местами метель. Высота сугробов может вырасти до полуметра.
 
Читайте также:

Жителям Подмосковья рассказали, как правильно перевозить ёлки в общественном транспорте

Синоптик: В Москву придёт кошмарный снегопад и оттепель

Число ДТП в Московской области за год снизилось на 2%
 
#минтранс мо
#непогода
#дорога
#водители
#пдд
#снег
#снегопад
#синоптики
#метеоролог
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин дал совет российским блогерам
Путин: Блогерам нужно исходить из этики, соблюдать мораль и нравственность
14 декабря 2023, 15:15

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин дал совет российским блогерам. Об этом он сообщил в рамках подведения итогов года.
«Блогерам необходимо исходить в своей деятельности из этики, соблюдать мораль и нравственность», - уточнил Путин.
 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

Читайте также: 

«Кондиционеры шуруют»: Путин объяснил свой кашель 

Путин прокомментировал рост цен на отечественные автомобили

Путин: Вопрос о «северных надбавках» обсуждается в правительстве
#президент
#сми
#мероприятия
#конференция
#прямая линия
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил о своей любви к яйцам
Путин: в свое время мог сразу десять яиц с утра навернуть
14 декабря 2023, 15:13

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин в ходе подведения итогов года, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, заявил о своей любви к куриным яйцам, отметив, что раньше мог съесть сразу 10 штук.
«В свое время вообще мог десять сразу с утра навернуть», — рассказал президент о своей любви к яйцам, отвечая на вопрос о росте цен на них.

Путин, подводя итоги года, заявил, что рост цен на куриное яйцо спровоцирован увеличением спроса, однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства. Президент объяснил рост цен на куриные яйца ростом потребительского спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Во время не был открыт импорт в должном объеме, отметил Путин, заверив, что необходимые решения будут приняты в ближайшее время.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Читайте также:

Путин дал россиянам советы, как встретить новый год

Путин дал совет российским блогерам

Путин высказался о тарифах на перелеты на ДВ
#яйца
#президент
#советы
#итоги
#сми
#мероприятия
#рост
#конференция
#прямая линия
#импорт
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин назвал виновных во всплеске кори в России
Путин объяснил всплеск кори в России
14 декабря 2023, 14:59

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что всплеск кори в России возник из-за прибытия трудовых мигрантов из стран с низкой иммунизацией, а также переезда людей из Украины, где иммунизация находится на очень низком уровне.
«Всплеск заболевания в мире по кори наблюдается один раз в четыре года. Это связано с низкой иммунизацией в тех странах, откуда прибывают трудовые мигранты и с Украины, потому что оттуда к нам переехали миллионы людей», - рассказал глава государства.

По его словам, на Украине и раньше иммунизация находилась на очень низком уровне, отметив, что в настоящее время он стал еще ниже.

Путин также, подводя итоги года, заявил, что уже в ближайшее время проблема нехватки вакцин от кори будет решена.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Читайте также:

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Воробьёв ответил на вопрос «Прямой линии» с президентом о строительстве больницы в Балашихе

Путин призвал на корню пресекать попытки раскачать общество изнутри
#президент
#общество
#итоги
#мероприятия
#больницы
#мигранты
#заболевания
#конференция
#прямая линия
#путин
#корь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье будут штрафовать за неоплаченный провоз багажа сверх нормы
14 декабря 2023, 14:56

Фото: Мособлдума

В Подмосковье будут штрафовать на 500 рублей за неоплату провоза багажа в общественном транспорте сверх нормы. Такой закон приняли депутаты Мособлдумы, уточнив формулировки Кодекса Московской области об административных правонарушениях.
«Штрафа за безбилетный проезд остался неизменным – 1 тыс рублей. А предлагаемый проектом закона размер штрафа за неоплату перевозки багажа или провоза ручной клади сверх установленной нормы предлагается установить в 500 рублей», – объявил зампред правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, представляя законопроект.
Пассажир имеет право перевозить за плату багаж в количестве не более двух мест, длина, ширина и высота каждого из которых в сумме не превышают 180 см. Он также может провозить с собой бесплатно ручную кладь в количестве не более одного места, длина, ширина и высота которого суммарно не превышают 120 см, одну пару лыж в чехле, детские санки и детскую коляску.
 
Если пассажир оплатит штраф, он всё равно должен будет оплатить и багаж.
 
Читайте также:

Мособлдума продлила в Подмосковье срок действия нескольких социальных льгот

Председатель Мосгордумы Шапошников рассказал о совместной работе с подмосковными депутатами

Воробьёв вручил региональные знаки отличия подмосковным депутатам
 
#алексей гержик
#общественный транспорт
#оплата
#багаж
#штрафы
#мособлдума
#минтранс мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин высказался о тарифах на перелеты на ДВ
Путин: плоские тарифы для перелетов на ДВ будут продлены
14 декабря 2023, 14:51

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин высказался о тарифах на перелеты на территорию Дальнего Востока. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Плоские тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на 2024 год», - уточнил Путин.
 
Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Прошлая прямая линия с президентом состоялась 30 июня 2021 года. Тогда она продлилась, в общей сложности, 3 часа и 42 минуты. За это время президент РФ ответил на 70 обращений граждан.

Читайте также: 

Путин пообещал рост зарплат россиян по итогам года

Путин обозначил основные задачи для себя на посту президента

Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным
#президент
#мероприятия
#тарифы
#конференция
#прямая линия
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Депутат Бурматов: «Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов»
14 декабря 2023, 14:51

Фото: istockphoto.com/anna-utkina

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что защита и очистка Волги является одной из приоритетных задач.
«Мы находимся в постоянном взаимодействии с органами исполнительной власти. Внимание президента к этому вопросу кратно повышает шансы на то, что он будет решён эффективно: река будет защищена, экосистема этой реки защищена, люди будут защищены, так как у нас на берегах Волги несколько десятков миллионов человек проживают. Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов», — прокомментировал в беседе с RT Бурматов.

Ранее сообщалось, что в посёлке Богатыревка под Махачкалой в Дагестане наблюдаются проблемы с питьевой водой. Как пишут argumenti.ru, виной такой ситуации явилось глобальное потепление: горные реки мелеют, родники иссякают, плюс ко всему летом стало меньше дождей, а зимой — снега.

Читайте также:

Общественник Корниец предложил открывать госпункты для переработки елей в РФ

Эколог Пукалов: Нельзя выкидывать живую ель после Нового года

В Московской области создали первый природно-исторический комплекс
#реки
#защита
#человек
#экология
#волга
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин пообещал в ближайшее время решить вопрос с нехваткой вакцин от кори
14 декабря 2023, 14:40

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, заявил, что уже в ближайшее время проблема нехватки вакцин от кори будет решена.
«Отсутствие вакцин от кори, краснухи и паротита в больницах связано с... яйцом. Именно куриные яйца являются сырьём для производства препаратов. Нужно, чтобы их было в достаточном количестве и нужного для производства медицинских препаратов качества.

Он подчеркнул, что эта работа не была сделана своевременно. Уже в ближайшее время проблемы такой не будет. Все решения по данному вопросу уже приняты, подчеркнул глава государства.

Ранее Путин говорил, что рост цен на куриное яйцо спровоцирован увеличением спроса, при этом объемы производства остались на прежнем уровне. Однако он признал, что к этому привел сбой в работе российского правительства.

Напомним, 14 декабря проходит прямая линия с российским лидером. Она стала первой после начала спецоперации на Украине.

В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.

В этом году было принято решение объединить два мероприятия в одно. Так, президент сможет пообщаться и с представителями СМИ, и с простыми россиянами.

Читайте также:

Путин пообещал развить первичное звено здравоохранения

Путин поручит оценить строгость наказания за экономические преступления

Путин: нужно распространить льготную ипотеку в новых регионах на вторичное жильё
#яйца
#работа
#президент
#рост
#конференция
#прямая линия
#путин
#вакцина
#корь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф