В Израиле назвали предполагаемое местонахождение лидера ХАМАС

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Лидер ХАМАС в Газе Яхья Синвар может находиться в подземных туннелях города Хан-Юнис, сообщила Газета Times of Israel, ссылаясь на двух израильских чиновников.
Опрошенные газетой официальные лица не смогли точно сказать, где находится Синвар. Однако они поделились информацией, имеющейся у израильской разведки.
В феврале Израиль рассказал о возможном нахождении лидера ХАМАС в лабиринте подземных туннелей на юге сектора Газа. Представители США согласились с оценкой Израиля того, что Синвар скрывается под землей в своем родном городе и окружен заложниками.
В конце апреля газета New Arab сообщила, что Яхья Синвар выбрался из туннелей и проинспектировал сектор Газа.
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«Они сослались на недавние оценки разведки, которые определили его местоположение в подземных тоннелях в районе Хан-Юниса, около пяти миль к северу от Рафаха», – сказано в статье.
В феврале Израиль рассказал о возможном нахождении лидера ХАМАС в лабиринте подземных туннелей на юге сектора Газа. Представители США согласились с оценкой Израиля того, что Синвар скрывается под землей в своем родном городе и окружен заложниками.
В конце апреля газета New Arab сообщила, что Яхья Синвар выбрался из туннелей и проинспектировал сектор Газа.
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Александр Климов