«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС

Журналисты некоторых мировых СМИ могли заранее быть в курсе нападения ХАМАС на Израиль. Об этом свидетельствуют фотографии, сделанные утром 7 октября. К такому мнению пришла произраильская группа по наблюдению за СМИ HonestReporting.