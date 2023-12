«Что они делали на границе?» В Израиле обвинили западных журналистов в сговоре с ХАМАС

«Что они делали там так рано, в обычное тихое субботнее утро? Было ли это согласовано с ХАМАС? Одобряли ли респектабельные телеграфные службы, опубликовавшие их фотографии, их присутствие на вражеской территории вместе с проникшими террористами?», — сказано в материале.





Издание отмечает, что присутствие корреспондентов, которые работают с Reuters, Associated Press (AP), The New York Times (NYT) и CNN на территории нарушенной границы Израиля вызывает серьезные этические вопросы.Ранее президент США Джо Байден заявил, что не видел возможности для перемирия Израиля и Палестины в секторе Газа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1» 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».