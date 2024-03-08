В Канаде демонтировали памятник в честь украинской дивизии CC «Галичина»

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В городе Оквилл в Канаде демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Информация об этом появилась в украинских Telegram-каналах.
Мемориал был установлен в 1988 году. Активисты и журналисты неоднократно требовали убрать его. Памятник неоднократно подвергался вандализму.
Неизвестно, что послужило причиной для принятия властями решения о демонтаже.
Ранее Россия отправила запрос канадским властям об экстрадиции в РФ эсесовца Ярослава Гунько (Хунка). В годы Великой Отечественной войны он служил в дивизии СС «Галичина». Прошлой осенью его чествовали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в канадском парламенте. Российские власти осудили такие действия. В случае экстрадиции в России его ждёт уголовное дело по статье о геноциде против советских граждан.
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Неизвестно, что послужило причиной для принятия властями решения о демонтаже.
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Анастасия Чинкова