В Канаде демонтировали памятник в честь украинской дивизии CC «Галичина»

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии у Парижа лимитов и красных линий в вопросе поддержки Украины и выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, враждебно настроенной к России, – могут привести к глобальному военному столкновению. Такое заявление в соцсети Х озвучил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.