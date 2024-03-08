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В Канаде демонтировали памятник в честь украинской дивизии CC «Галичина»

08 марта 2024, 15:51
Фото: iStock/Jordan Feeg

Фото: iStock/Jordan Feeg

В городе Оквилл в Канаде демонтировали памятник первой украинской дивизии CC «Галичина». Информация об этом появилась в украинских Telegram-каналах.
Мемориал был установлен в 1988 году. Активисты и журналисты неоднократно требовали убрать его. Памятник неоднократно подвергался вандализму.

Неизвестно, что послужило причиной для принятия властями решения о демонтаже.


Ранее Россия отправила запрос канадским властям об экстрадиции в РФ эсесовца Ярослава Гунько (Хунка). В годы Великой Отечественной войны он служил в дивизии СС «Галичина». Прошлой осенью его чествовали в присутствии президента Украины Владимира Зеленского в канадском парламенте. Российские власти осудили такие действия. В случае экстрадиции в России его ждёт уголовное дело по статье о геноциде против советских граждан.

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#украина
#нацизм
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Канада присоединится к коалиции по развитию возможностей дронов на Украине
08 марта 2024, 15:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Канала планирует присоединиться к коалиции по развитию беспилотников для украинской армии. Об этом на своей странице в соцсети X написал канадский министр обороны Билл Блэр.
Он подчеркнул, что Канада должна оставаться с Украиной, поэтому было принято решение присоединиться к коалиции, возглавляемой Латвией и Великобританией.

Блэр добавил, что присоединение Канады к коалиции позволит продолжить развитие возможностей беспилотников на Украине.

Напомним, что на данный момент Канада пожертвовала Киеву свыше 100 своих специализированных камер для беспилотников от местной фирмы L3 Wescam. Планируется поставить ещё свыше 800 дронов от компании Teledyne FLIR.

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#канада
#украина
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#развитие
#латвия
#великобритания
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Глава ЕК фон дер Ляйен сообщила об открытии гумкоридора с Кипра в Палестину
08 марта 2024, 15:05

Фото: iStock/Nidal Alwaheidi

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что решение об открытии коридора было принято в связи с продолжающимися обстрелами сектора Газа со стороны Израиля в рамках операции по уничтожению главнокомандующих батальонов палестинского движения ХАМАС. Главной целью является оказание помощи жителям анклава.

Фон дер Ляйен добавила, что США и Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) содействовали в открытии гумкоридора.

Напомним, что первые предложения об открытии гуманитарного коридора между Кипром и Палестиной были озвучены ещё в начале ноября 2023 года. Тогда президент островного государства Никос Христодулидис провёл встречу с госсекретарём США Энтони Блинкеном.

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#израиль
#палестина
#гуманитарная помощь
#сектор газа
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Yle: российские автомобили должны покинуть Финляндию до 16 марта
08 марта 2024, 14:28

Фото: iStock/Iri-s

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта на фоне запрета на въезд в страну зарегистрированных в России авто. Об этом сообщает местное издание Yle.
Отмечается, что запрет на въезд российских машин был введён финскими властями прошлой осенью. До следующей субботы, 16 марта, все автомобили с такими госномерами должны покинуть страну.

После 16 марта присутствие в Финляндии российских авто будет становиться предметом расследования. Будет уточняться, почему машина до сих пор в стране и как долго она будет здесь находиться. Более подробный план действий в настоящее время ещё разрабатывается, подчеркнул руководитель отдела контроля Таможенной службы Сами Ракшита.

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#финляндия
#россия
#автомобили
#запрет
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Военный бюджет Великобритании столкнулся с крупнейшим за 12 лет дефицитом
Дефицит британского военного бюджета составил 17 млрд фунтов
08 марта 2024, 14:14

Фото: iStock/Bernhard Richter

Дефицит военного бюджета Великобритании достиг 17 миллиардов фунтов стерлингов (21,8 миллиарда долларов), став самым крупным за последние 12 лет. Такие данные следуют из отчёта парламентского комитета по контролю расходов бюджетных средств Британии.
Отмечается, что по изначальным прогнозам затраты государства оценивались в 65,7 миллиардов фунтов стерлингов. Однако они увеличились до 305,5 миллиардов фунтов, приведя к дефициту в 16,9 миллиардов. Это стало самым крупным разрывов между потребностями минобороны и бюджетными возможностями для их обеспечения.

В комитете добавили, что дефицит также связан с резким ростом инвестиций в ядерную отрасль. Они составили 62%.

Предполагается, что реальный дефицит может быть ещё выше, поскольку при составлении отчёта часть британских ВС указали не те расходы, которые ждут власти, а только те, «которые они могут себе позволить». В связи с этим армии может потребоваться ещё порядка 12 миллиардов фунтов.

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#великобритания
#бюджет
#дефицит
#оборона
#расходы
#минобороны
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Трамп: конфликт на Украине начался из-за неуважения Путина к Байдену
08 марта 2024, 13:27

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине начался из-за неуважения президента России Владимира Путина к главе США Джо Байдену. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Комментируя обращение Байдена к Конгрессу, Трамп подчеркнул, что такой исход событий был бы невозможен, если у власти находился он. Но пост президента занимает Байден, которого Путин не уважает.

Напомним, что в ходе своего обращения Байден заявил о способности Украины остановить Путина. Это возможно, по его словам, если Киеву со стороны США будет оказываться финансовая поддержка и предоставляться вооружение.

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Запад за копейки скупает земли Украины, сообщил депутат ЕП Уоллес
Депутат ЕП Уоллес: Запад за копейки скупает украинские земли
08 марта 2024, 12:52

Фото: iStock/JARAMA

Крупные западные компании за копейки скупают украинские территории. Такое заявление в соцсети Х сделал депутат Европейского парламента (ЕП) от Ирландии Мик Уоллес.
Он отметил, что Украина уже разрушена, поскольку крупные корпорации США и Европы активно скупают земли на западной части Украины. Депутат назвал это «сумасшествием».

Также Уоллес добавил, что западные страны вместо того, что урегулировать конфликт, наоборот, продолжают финансировать Украину. По его словам, это стало прямым отмыванием денег, которое отвечает только интересам США и американскому ВПК.

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#украина
#страны
#сша
#евросоюз
#покупка
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Слова Макрона об Украине могут привести к глобальной катастрофе, предрёк Филиппо
Филиппо: речь Макрона об отсутствии лимитов на Украине приведёт к мировой войне
08 марта 2024, 12:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии у Парижа лимитов и красных линий в вопросе поддержки Украины и выдвижение на переизбрание главой Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, враждебно настроенной к России, – могут привести к глобальному военному столкновению. Такое заявление в соцсети Х озвучил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Он заявил, что слеп тот, кто не понимает всей опасности таких действий властей. Филиппо призвал рядовых французов не допустить катастрофы и не отстаивать интересы Украины, НАТО и крупных западных инвестиционных компаний.

Также он призвал бороться за выход Франции из Евросоюза, НАТО и отставку Макрона.

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#франция
#конфликт
#нато
#макрон
#украина
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Захарова назвала выступление Байдена «мезозойским постмодерном»
08 марта 2024, 11:33

Фото: пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале высказалась о недавнем выступлении президента США Джо Байдена в Конгрессе.
Захарова назвала его речь «мезозойским постмодерном» и посмеялась над её нелогичностью.

«Это какой-то мезозойский постмодерн. Байден обратился к Путину и сказал, что не уйдет. А в конце выступления добавил: «Если бы я был умным, я бы ушел прямо сейчас». То есть, не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», - отреагировала официальный представитель МИД РФ.
Она также не оставила без внимания реплику Байдена о том, что за недорогими лекарствами нужно отправляться в Москву. По словам Захаровой, консульскому департаменту МИД РФ нужно в список целей для поездок в Россию добавить пункт «За лекарствами по совету Байдена».

Нужно сказать, что президент США Джо Байден не раз попадал в неловкие ситуации из-за своих речей и действий. Как-то он перепутал Россию и Китай, предложив Си Цзиньпиню возглавить Россию. Как-то он заявил, что «был целым профессором Пенсильванского университета», хотя никогда там не преподавал. Жители США назвали подобные фразы «байденизмами». Американский президент терялся на сцене, пожимал руки "невидимым" людям, продолжая удивлять своих избирателей.

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#сша
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#джо байден
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Отставка Нуланд говорит о скорой победе России на Украине, заявил бизнесмен Дотком
Бизнесмен Дотком: отставка Нуланд означает скорую победу России на Украине
08 марта 2024, 11:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Немецкий предприниматель Ким Дотком заявил, что отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд связана со скорым завершением конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.
Он подчеркнул, что это означает конец прокси-войны США на Украине, а значит и победу России над Западом.

Дотком предрёк, что теперь НАТО будет занято продажей американского оружия странам Евросоюза, которые крайне напуганы дальнейшим развитием событий. Также он добавил, что отношения между США и Евросоюзом существенно испортятся.

Бизнесмен рассказал, что Нуланд запомнят как организатора госпереворота, страстного поклонника прокси-войны и организатора заговора «Северного потока».

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#политика
#конфликт
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