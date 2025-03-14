В Канаде госсекретарю США Рубио расстелили красный коврик прямо перед лужей

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Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Канаду для участия в саммите глав МИД стран, входящих в G7. При встрече у трапа самолёта для прохода главы американского внешнеполитического ведомства расстелили очень короткую красную дорожку, больше напоминавшую коврик, которая вела прямо в грязную лужу.
О такой не слишком дружелюбной встрече, ожидавшей Рубио в Стране Кленового Листа, сообщило издание The Mirror US. Как видно на фотографии, сопровождающей материал, короткий коврик даже не закрывает лужу, перед которой он постелен.
По их мнению, такой жест можно расценить как иллюстрацию напряжённых отношений, которые складываются в настоящее время между двумя странами. Например, бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что введением пошлин американский президент Дональд Трамп развязал между государствами торговую войну.
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«Рубио, вероятно, встретят не слишком тепло на встрече министров иностранных дел G7 на этой неделе», — делают вывод авторы публикации.
По их мнению, такой жест можно расценить как иллюстрацию напряжённых отношений, которые складываются в настоящее время между двумя странами. Например, бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо считает, что введением пошлин американский президент Дональд Трамп развязал между государствами торговую войну.
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Александр Бойцов