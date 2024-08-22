В Казахстане ответили на критику Лукашенко

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Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу призвал Минск объективно оценивать позицию Астаны по внешней политике после критики от главы Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба казахского МИД.
По словам Нуртлеу, Казахстан ведет сбалансированную и мирную внешнюю политику, которая соответствует Уставу ООН и главным нормам международного права.
Ранее Лукашенко в интервью телеканала «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», упомянув при этом Казахстан, который во время массовых беспорядков в январе 2022 года обратился за помощью к ОДКБ.
Ранее сообщалось, что недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после слов Александра Лукашенко о том, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Армяне забросали овощами посольство Белоруссии в Ереване после слов Лукашенко
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«Наша страна твердо убеждена, что все разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — говорится в сообщении МИД.
Ранее Лукашенко в интервью телеканала «Россия» заявил, что некоторые страны постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать», упомянув при этом Казахстан, который во время массовых беспорядков в январе 2022 года обратился за помощью к ОДКБ.
Ранее сообщалось, что недовольные армяне забросали посольство Белоруссии в Ереване несвежими овощами после слов Александра Лукашенко о том, что армяне «никому, кроме России и Белоруссии, не нужны».
Какая Франция? Какой Макрон? Завтра Макрона не будет и все забудут про эту Армению!» — сказал президент Белоруссии.Читайте также:
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Данил Пономарев