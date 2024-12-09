В Киев приехал кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

Войска альянса НАТО копят силы у границ РФ и Белоруссии с потенциалом разместить системы для тактических ядерных вооружений, заявил в разговоре с изданием «Союзники. ОДКБ» российский постпред при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Виктор Васильев.