В Киев приехал кандидат в канцлеры ФРГ Мерц

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Кандидат на должность канцлера Германии, глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц прибыл в Киев для встречи с Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Bild.
«Кандидат в канцлеры от ХДС Фридрих Мерц неожиданно прибыл в Киев в понедельник утром», — говорится в материале.
По данным издания, намечена встреча лидера германской оппозиции с Владимиром Зеленским.
2 декабря Киев посещал канцлер Германии Олаф Шольц. Он прибыл на Украину впервые за два года для переговоров с Зеленским и пообещал поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Ранее в ноябре Мерц в интервью заявил, что в случае победы на выборах он готов вести переговоры с Владимиром Путиным. Тогда он предположил, что может поставить ультиматум о прекращении боевых действий на Украине в течение суток, иначе Германия предоставит Киеву крылатые ракеты Taurus. Позже он пояснил, что его слова были неверно истолкованы.
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Элина Позднякова