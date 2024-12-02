В Германии заявили о начале мирного процесса по Украине

Анналена Бербок (Фото: РИА Новости/МИД РФ)
Глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала свой визит в Китай началом мирного урегулирования конфликта на Украине, передает Reuters.
По словам Бербок, чтобы защитить безопасность Европы, в том числе и Германии, сегодня необходимо поддержать Киев. Она отметила, что ее визит является символом необходимости вступления стран в мирный процесс по Украине.
Бербок добавила, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев также «призван как можно скорее приблизиться к установлению мира».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Бербок добавила, что визит канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев также «призван как можно скорее приблизиться к установлению мира».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова