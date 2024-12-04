МИД ФРГ: немецкие военные могут отправиться на Украину

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Глава МИД Германии Анналена Бербок объявила, что немецкие военные могут отправиться на Украину и участвовать в обеспечении режима прекращения огня, если он будет принят и согласован Москвой и Киевом, проинформировало издание Die Welt.
«В случае прекращения огня между Украиной и Россией немецкие солдаты также могут быть задействованы для обеспечения мира», — обратила внимание Анналена Бербок.
Когда главу МИД ФРГ спросили, какую военную роль может сыграть Германия, она подчеркнула, что лишь «мы, европейцы, можем вместе защитить мир», передала газета Bild.
На встрече глав МИД стран – членов НАТО Анналена Бербок попросила предоставить Киеву членство в Североатлантическом альянсе и добавила, что Германия будет «всеми силами» поддерживать любые усилия по завершению конфликта, сообщило агентство DPA.
Ранее сообщалось, что кандидат в канцлеры Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц опроверг заявления о выдвижении ультиматума Российской Федерации.
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