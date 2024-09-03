В Киеве пообещали подумать над «наказанием» для Монголии за визит Путина

Фото: сайт Кремля
Украинское Министерство иностранных дел объявило о намерении принять меры против Монголии после отказа арестовать президента России Владимира Путина по решению Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий в социальной сети X.
«Отказ правительства Монголии исполнить выданный МУС ордер на арест Путина — это тяжелый удар по Международному уголовному суду. Мы будем работать с партнерами, чтобы обеспечить последствия для Улан-Батора», — заявил Тихий.
Ранее Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя российскую сторону в депортации детей из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы России.
Путин прибыл с визитом в Монголию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Визит проходит на фоне полемики вокруг ордера МУС на его арест. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все аспекты поездки были тщательно подготовлены.
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Ранее Досудебная палата МУС выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, обвиняя российскую сторону в депортации детей из зоны боевых действий на Украине в безопасные районы России.
Путин прибыл с визитом в Монголию, чтобы принять участие в торжествах по случаю 85-летия совместной победы советских и монгольских войск на Халхин-Голе. Визит проходит на фоне полемики вокруг ордера МУС на его арест. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что все аспекты поездки были тщательно подготовлены.
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Елена Перлова