В Киеве прошёл митинг с требованием вернуть домой мобилизованных солдат ВСУ

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В центре Киева прошёл митинг членов семей военнослужащих, которые требовали вернуть домой своих родственников. Сообщается, что на акцию собрались несколько десятков человек.
Митинги с протестами против насильственной мобилизации и призывами к демобилизации украинских военных регулярно проходят по всей стране. Осенью такие демонстрации проходили в Киеве и многих областных центрах Украины. Отмечается, что как раз сейчас в Верховной раде начали рассматривать законопроект о мобилизации.
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