Депутат Рады Чернев оценил возможную мобилизацию заключённых на Украине

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Мобилизация заключённых станет одним из инструментов пополнения рядов украинской армии. Об этом сообщил зампред комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Егор Чернев в интервью изданию «РБК-Украина».
Ранее, 3 февраля, депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что работает над альтернативным законопроектом о мобилизации, в котором будет уточняться призыв на службу заключённых.
Чернев подчеркнул, что мобилизация заключённых позволит быстро пополнить ряды ВСУ. Однако необходимо учитывать, что мобилизация должна быть добровольной. Также командиры должны соглашаться рекрутировать осуждённых и понимать, что готовы работать с ними.
Политик подчеркнул, что он лично знает командиров, которые готовы взять в свои подразделения осуждённых, а также есть осуждённые, которые желают вступить в ряды ВСУ.
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Чернев подчеркнул, что мобилизация заключённых позволит быстро пополнить ряды ВСУ. Однако необходимо учитывать, что мобилизация должна быть добровольной. Также командиры должны соглашаться рекрутировать осуждённых и понимать, что готовы работать с ними.
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Анастасия Чинкова