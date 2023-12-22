В Киргизии приняли новый флаг

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Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон об изменении государственного флага. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе главы государства.
Решение об изменении дизайна флага получило различные оценки среди жителей Киргизии. Многие были категорически против внесения изменений в государственный символ. Такую же позицию приняли киргизские спортсмены, которые отказались выступать под новым флагом, заявив, что на все соревнования будут выходить с прошлой версией символа.
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Анастасия Чинкова