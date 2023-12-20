В Киргизии одобрили законопроект об изменении государственного флага

Фото: istock / HStocks
Депутаты парламента Киргизии одобрили законопроект об изменении флага страны. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу законодательного собрания.
«Депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в закон Кыргызской Республики «О государственных символах Кыргызской Республики» во втором и третьем чтении», — сообщили в пресс-службе.С инициативой изменения государственного флага выступил спикер парламента Нурланбек Шакиев. При этом в середине декабря президент государства Садыр Жапаров заявил, что именно он предложил внести изменения во флаг.
Было принято решение заменить волнообразные лучи вокруг тундука на прямые. Авторы проекта отметили, что волны могут ассоциироваться с подсолнухом, который не является основной сельскохозяйственной культурой государства, а прямые лучи больше похоже на солнечные.
Читайте также:
Юрист Виноградов: Самозанятые пенсионеры теряют ряд льгот
Алина Юрчак