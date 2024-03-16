В Китае заявили, что не допустят принудительной продажи TikTok

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Власти Китая заявили, что не допустят принудительной продажи соцсети TikTok в США в связи с законопроектом о запрете платформы в стране. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что компания ByteDance, которая владеет TikTok, получила оповещение от властей Китая о том, что блокировка соцсети на территории США предпочтительнее, нежели её продажа американскому покупателю.
Кроме того, Министерство торговли Китая потребовало от американских властей прекратить оказывать давление на соцсеть и призвало следовать китайским законам.
Ранее палата представителей США подготовила законопроект, по которому предлагается ограничить доступ к TikTok на территории страны. Такие меры связаны с тем, что соцсеть обвиняют в представлении угрозы для национальной безопасности США, поскольку она контролируется «иностранными противниками». При этом можно избежать блокировки, но только в том случае, если ByteDance продаст соцсеть американскому покупателю.
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Анастасия Чинкова