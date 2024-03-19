В КНДР под личным руководством Ким Чен Ына прошли стрельбы с использованием РСЗО

Фото: РИА Новости/Артем Геодакян
Северокорейский лидер Ким Чен Ын лично руководил учебными стрельбами с использованием сверхкрупных ракетных систем залпового огня (РСЗО), прошедшими в понедельник 18 марта в западной части КНДР. Об этом рассказало северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее сообщалось, что в КНДР в ходе соревнований танковых экипажей представили новейший танк, который лично протестировал лидер страны Ким Чен Ын. По данным агентства, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией новейшего танка, который он водил, «крепко держась за штурвал», а также отметил его ударную силу и маневренность. На соревнованиях вместе с северокорейским лидером также присутствовали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.
7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации». До этого лидер Северной Кореи неоднократно заявлял о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.
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7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации». До этого лидер Северной Кореи неоднократно заявлял о готовности страны ответить на «неправильное решение» США. По его словам, Пхеньян обещает обострять ситуацию на Корейском полуострове и наносить «смертельный наступательный удар» противникам.
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