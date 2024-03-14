Ким Чен Ын протестировал новейший танк армии КНДР

Фото: РИА Новости/ Виталий Аньков
В КНДР в ходе соревнований танковых экипажей представили новейший танк, который лично протестировал лидер страны Ким Чен Ын, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«После смотра танковых экипажей товарищ Ким Чен Ын лично сел в линейный танк нового типа и, крепко держась за штурвал, водил танк», — сказано в сообщении.
По данным агентства, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией новейшего танка, отметил его ударную силу и маневренность.
Соревнования крупных танковых соединений республики прошли по принципу «подразделение на подразделение». Боеготовностью танкистов-участников соревнований, Ким Чен Ын также остался доволен, заверяет агентство. На соревнованиях вместе с северокорейским лидером также присутствовали министр обороны Кан Сун Нам и начальник Генштаба Корейской народной армии Ли Ён Гиль.
7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».
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По данным агентства, Ким Чен Ын выразил удовлетворение демонстрацией новейшего танка, отметил его ударную силу и маневренность.
7 марта Ким Чен Ын посетил главную базу Корейской народной армии и понаблюдал за военными учениями. Он призвал «ускорить подготовку к войне в соответствии с требованиями сложившейся ситуации».
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Ювелина Бернст