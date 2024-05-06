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Военная помощь Украине не изменит ситуацию на поле боя. Российская армия превратит британское оружие в «горящий металлолом», написал обозреватель Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) Сим Мин.
По его словам, российские войска взяли на себя инициативу в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Они активно превращают оружие США и НАТО в «горящий металлолом». Автор публикации предрек такую же судьбу и британской технике.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил Reuters, что нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию с использованием оружия из Лондона легитимны.
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«Всякие военная угроза и шантаж США и Запада, включая Великобританию, не могут сломить отважный дух борьбы армии и народа России за надежную защиту суверенных прав и интересов безопасности государства», – резюмировал Сим Мин.
Ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил Reuters, что нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российскую территорию с использованием оружия из Лондона легитимны.
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Александр Климов