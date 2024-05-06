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Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов

«Общественное»: Харьков и Сумская область остались без света после взрывов
06 мая 2024, 02:41
Фото: iStock/happyphoton

Фото: iStock/happyphoton

В ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов, передает ​Telegram-канал украинского издания «Общественное».
Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.

Ранее в Сумах прогремели два взрыва. В регионе была объявлена воздушная тревога.



В субботу, 4 мая, в Харькове в течение дня прогремело четыре взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
Шойгу заявил о продвижении войск на красноармейском направлении
06 мая 2024, 01:38

Фото: iStock/Evgeny555

Российские войска успешно продвигаются в направлении Красноармейска Луганской народной республики (ЛНР), заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Telegram-канале ведомства.
«Подразделения бригады успешно вели боевые действия на черниговском направлении, с честью и доблестью участвовали в освобождении Лисичанска, действовали на направлении главного удара в населенном пункте Авдеевка», – отметили в министерстве.

Шойгу отметил успешность продвижения бойцов. В частности, они освободили населенный пункт Бердичи.

За проявленное мужество двое военнослужащих были удостоены звания Героя России, а около 10 000 солдат были награждены государственными и ведомственными знаками.

Ранее, 5 мая, Министерство обороны РФ сообщило, что российские войска освободили село Очеретино в Донецкой народной республике.

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На северо-востоке Украины произошел взрыв
В городе Сумы на северо-востоке Украины прозвучал взрыв
06 мая 2024, 01:20

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошел взрыв, передает Telegram-канал «Общественное».
«В Сумах были слышны звуки взрыва», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в некоторых районах города отключено электричество.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Харькове, Сумах и Николаеве ранее была объявлена тревога.

Ранее в Харькове был слышен взрыв, который, вероятно, произошел за пределами города.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#владимир путин
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Взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье
05 мая 2024, 23:11

Фото: iStock/trikolor

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы, передает в своем Telegram-канале издание «Страна.ua».
«Сообщают о взрывах в Запорожье», – сообщается в публикации украинского издания.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях объявлена воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошел взрыв в жилом квартале.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Си Цзиньпин: Пекин и Париж будут вместе искать выход из украинского кризиса
05 мая 2024, 20:58

Фото: ООН

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай вместе с Францией и другими партнёрами намерен искать пути решения конфликта на Украине, передает РИА Новости.
В колонке для французского издания «Фигаро» он подчеркнул свою надежду на скорое возвращение мира и стабильности в Европу, выразив готовность сотрудничать с Францией и всем международным сообществом для разрешения кризиса.

Он также подчеркнул, что Китай не является стороной конфликта на Украине и всегда придерживался конструктивного подхода к мирному урегулированию.

Си Цзиньпин напомнил о своих призывах к соблюдению принципов Устава ООН, уважению суверенитета и территориальной целостности всех стран, а также недопустимости применения ядерного оружия. Председатель КНР прибыл во Францию в воскресенье и останется там до среды.

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#соболезнования
#оон
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Раскрыто преимущество, которое получили ВС РФ после освобождения Очеретино
Освобождение Очеретино позволит усилить огневое давление на две трассы снабжения
05 мая 2024, 19:29

Фото: iStock/vadimrysev

Освобождение посёлка Очеретино позволит усилить огневое давление на две трассы снабжения ВСУ, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«Освобождение поселка Очеретино под Авдеевкой позволяет усилить огневое давление на две трассы снабжения украинских сил», — пишет агентство, ссылаясь на свои источники.

5 мая в Министерств обороны РФ сообщили, что российские силы полностью освободили посёлок Очеретино в Донецкой области. Теперь главная точка боевых действий на этом направлении — город Часов Яр. Когда ВС РФ полностью освободят его, то смогут выйти на Славянск и Краматорск — главные укрепрайоны ВСУ, расположенные на Донбассе.

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#очеретино
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Швейцария пригласила на конференцию по Украине папу Римского
В Швейцарии сообщили о приглашении папы Римского на конференцию по Украине
05 мая 2024, 19:27

Фото: iStock/william87

Президент Швейцарии Виола Амерд заявила, что пригласила Папу Римского Франциска на швейцарскую конференцию по Украине. Об этом сообщает местная газета Blick.
«Мы пригласили Святой престол. Ватикан очень поддерживает мирную конференцию», — отметила Амерд.
Ранее она объявила о приглашении партнеров РФ по БРИКС на эту конференцию. По ее словам, приглашения были направлены Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР на прошлой неделе.

Президент подчеркнула, что успех конференции будет определяться широким международным участием и нахождением общих точек зрения при обсуждении гуманитарной ситуации, ядерной безопасности, продовольственной безопасности и грузоперевозок.

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#рф
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Депутат Журавлёв объяснил наркогаллюцинацией слова Зеленского о Боге с шевроном
05 мая 2024, 18:57

Фото: istockphoto/Ivan Nakonechnyy

Неудивительно, что именно Зеленскому, которого давно подозревают в увлечениях различными порошками и веществами, мог привидеться образ Господа с военными шевронами. Это напоминает настоящую наркотическую галлюцинацию.
Таким образом в разговоре с RT депутат Государственной думы РФ, первый заместитель председателя комитета по обороне, председатель партии «Родина» Алексей Журавлёв прокомментировал слова Зеленского о том, что Бог является союзником Украины и носит на плече шеврон с украинским флагом.

Парламентарий отметил, что именно в наркотическом дурмане легко перепутать белое и чёрное, Бога и дьявола, который, понятное дело, почёл бы за честь носить знаки различия ВСУ, которые убивают мирных жителей, стреляют по детским садам и церквям и служат Антихристу. Журавлёв также добавил, что Зеленский борется и с самой православной верой, запрещая УПЦ и штурмуя Киево-Печерскую лавру, а Русь Святая защищает её с оружием в руках. Мы — русские, с нами — Бог и мы победим, заключил депутат.

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#рф
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ВСУ атаковали российские войска у Часов Яра пасхальным зайцем с тротилом
05 мая 2024, 18:51

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ атаковали позиции ВС РФ у Часов Яра неуправляемым плюшевым зайцем на гелиевом шаре.
Пасхальную беспилотную разработку сбили бойцы российские бойцы 5 мая, пишет Telegram-канал Mash.

Внутри нашли 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом.

«Взяли игрушку в руки — остались без кисти. Аппарат работает на силе ветра. Один нюанс — выглядит слишком нарядно», — говорится в публикации.
На прошлой неделе главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Александр Сырский, отметил сложную ситуацию на фронте. По его словам, наиболее напряженными участками остаются Ивановское и Часов Яр на направлении Краматорска в Донецкой Народной Республике. Также критическое положение для украинских вооруженных сил наблюдается на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.

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Швейцария не будет поставлять оружие Украине
Швейцария не будет поставлять оружие Украине, закон о ЧП не применяется
05 мая 2024, 17:30

Фото: iStock/swisshippo

Швейцария не будет поставлять оружие Украине, а закон «О чрезвычайном положении» в данном случае не применим, заявила президент этой страны Виола Амхерд в интервью газете Blick.
Она подчеркнула, что закон о чрезвычайной ситуации может быть использован только в крайних ситуациях, например, в период кризиса, вызванного пандемией COVID-19. В настоящее время парламент рассматривает поправки к закону о военном имуществе.

В дополнение к этому Амхерд отметила, что несмотря на нехватку запасов боеприпасов в Европе и потребности Украины, Швейцария будет продолжать закупки боеприпасов.

Ранее посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в декабре заявил, что решение Швейцарии о поставках оружия на Украину может повлечь за собой ряд экономических последствий, а также потерю геоэкономического статуса страны.\

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