Харьков и Сумская область остались без электричества после взрывов

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В ряде районов Харькова и Сумской области исчез свет после взрывов, передает Telegram-канал украинского издания «Общественное».
Электричество было отключено в Сумах, Лебединье, Белополье и Ахтырке. Аналогичные проблемы были зафиксированы в некоторых районах Харькова.
Ранее в Сумах прогремели два взрыва. В регионе была объявлена воздушная тревога.
В субботу, 4 мая, в Харькове в течение дня прогремело четыре взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее в Сумах прогремели два взрыва. В регионе была объявлена воздушная тревога.
В субботу, 4 мая, в Харькове в течение дня прогремело четыре взрыва. Мэр города Игорь Терехов сообщил об ударе российского беспилотника по объектам гражданской инфраструктуры в Основянском районе.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов