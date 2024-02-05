В КНР к смертной казни с отсрочкой приговорили австралийского писателя Хэнцзюня

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В Китае приговорили австралийского писателя Яна Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине», - написала Вонг в соцсети X.
Однако, по ее словам, приговор заменят на пожизненное заключение, если в ближайшие два года он не совершит серьезных преступлений. При этом, по информации телеканала ABC, в Австралии в связи с данным случаем вызвали посола Китая в МИД для разъяснений.
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