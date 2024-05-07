В КНР призывают остановить разрастание конфликта на Украине

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй призвал предотвратить разрастание украинского конфликта, пишет РИА Новости.
Как отметил дипломат, с начала действия режима специальной военной операции прошло уже больше двух лет. По его словам, эскалация на Украине затягивается, поэтому главной задачей является восстановление мира.
Он подчеркнул, что Китай придерживался объективной и беспристрастной позиции по вопросу кризиса и регулярно предлагает мирные инициативы.
Ханьхуэй добавил, что сегодня, чтобы остановить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира.
Ранее председатель Китая Си Цзиньпин назвал условия, при которых государство поддержит мирную конференцию по Украине. В первую очередь он призвал все стороны возобновить диалог.
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Он подчеркнул, что Китай придерживался объективной и беспристрастной позиции по вопросу кризиса и регулярно предлагает мирные инициативы.
Ханьхуэй добавил, что сегодня, чтобы остановить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира.
Ранее председатель Китая Си Цзиньпин назвал условия, при которых государство поддержит мирную конференцию по Украине. В первую очередь он призвал все стороны возобновить диалог.
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Алёна Самарева