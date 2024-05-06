Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине

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Соединённые Штаты не видят необходимости в корректировке готовности своих ядерных сил. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Таким образом в ведомстве ответили на сообщения о предстоящих учениях России по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на угрозы западных стран.
Миллер подчеркнул, что в ведомстве не наблюдают никаких признаков того, что российская сторона собирается применить ядерное оружие на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время провести учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного вооружение. Эти учения, помимо прочего, направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России.
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Миллер подчеркнул, что в ведомстве не наблюдают никаких признаков того, что российская сторона собирается применить ядерное оружие на Украине.
Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время провести учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного вооружение. Эти учения, помимо прочего, направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России.
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Анастасия Чинкова