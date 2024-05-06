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Госдеп США не видит признаков готовности России применить ядерное оружие на Украине

Госдеп: США не видят причин для корректировки готовности своих ядерных сил
06 мая 2024, 22:06
Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Соединённые Штаты не видят необходимости в корректировке готовности своих ядерных сил. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер.
Таким образом в ведомстве ответили на сообщения о предстоящих учениях России по применению нестратегического ядерного оружия в ответ на угрозы западных стран.

Миллер подчеркнул, что в ведомстве не наблюдают никаких признаков того, что российская сторона собирается применить ядерное оружие на Украине.



Ранее президент России Владимир Путин поручил в ближайшее время провести учения по отработке подготовки и применения нестратегического ядерного вооружение. Эти учения, помимо прочего, направлены на обеспечение территориальной целостности и суверенитета России.

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#учения
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Китай поддержит мирную конференцию, если её признают и Россия, и Украина
06 мая 2024, 21:45

Фото: iStock/Sky_Blue

Китай поддержит мирную конференцию, которую признает и Россия, и Украина. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Китайский лидер подчеркнул, что конфликт не может быть решён иначе, чем через переговоры, что показывает исторический опыт. Китайские власти призывают возобновить диалог и обещают поддержать проведение мирной конференции, которую признают обе стороны и которая пойдёт в условиях равноправия.

Си Цзиньин подчеркнул, что выступает против использования конфликта для перекладывания ответственности на третьи страны, очернения их репутации и инициирования новой холодной войны.

Ранее председатель КНР призвал Евросоюз провести совместную работу над проработкой условий переговоров по Украине.

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Шольц заявил о готовности немецких войск отправиться на помощь союзникам
Шольц: 35 тысяч немецких военных готовы отправиться на помощь союзникам
06 мая 2024, 21:04

Фото: сайт Кремля

Порядка 35 тысяч немецких военных готовы прийти на помощь союзникам в случае необходимости. Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц в рамках пресс-конференции в Риге после переговоров с премьер-министрами Литвы, Латвии и Эстонии.
«Около 35 тысяч немецких военнослужащих готовы оперативно оказать содействие нашим союзникам в случае чрезвычайной ситуации», — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что Германия готова защищать каждый сантиметр территории НАТО.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил благодарность странам НАТО на возможное введение их войск в страну, поскольку это позволит «отбросить армию России».

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ХАМАС согласился на перемирие в Газе
ХАМАС сообщил Катару и Египту о согласии с предложением по Газе
06 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/ronniechua

Глава политюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о согласии с их инициативой о прекращении огня в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале движения.
Отмечается, что Хания провёл телефонные разговоры с премьер-министром Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и министром разведки Египта Аббасом Камелем.

В минувшие выходные делегация ХАМАС прибыла в Каир для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении боевых действий в секторе Газа и освобождении заложников.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова защищаться до конца.

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#конфликт
#сектор газа
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Путин поблагодарил членов правительства России за совместную работу
06 мая 2024, 20:49

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин накануне своей инаугурации прибыл в Дом правительства, встретился с членами кабинета министров и поблагодарил их за проделанную работу.
Он напомнил, что работа нынешнего состава российского правительства начиналась в период пандемии, что стало сложным испытанием. Однако его удалось пройти достойно.

Затем в 2022 году России пришлось принять серьёзное решение для защиты жителей Донбасса, на которыми на протяжении восьми лет издевались власти Украины. Тогда все дискуссии привели к выводу о том, что мирными средствами эту проблему решить не удастся.

Путин продолжил, что после начала СВО против России была развёрнута экономическая агрессия. Страны Запада пытались всеми силами довести страну до безработицы, закрыть все предприятия. Однако этого достичь не удалось, даже, наоборот, российская экономика начала расти быстрее, чем мировая. По итоговым показателям удалось опередить не просто страны Евросоюза, но и все государства «Большой семёрки».

В заключение своей речи глава государства отметил, что за время работы правительства удалось достичь весомых результатов и набрать хороший темп развития.

Формирование нового правительства будет осуществлено в ближайшее время. Путин поручил, чтобы во время смены не возникало пауз в исполнительской власти.

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#итоги
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Россия чётко предупредила Запад о последствиях ввода войск на Украину
Меркурис: РФ четко дала понять, к чему приведет ввод войск Запада на Украину
06 мая 2024, 20:12

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Россия четко предупредила, что ввод войск стран НАТО на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ приведет к прямому конфликту с Москвой. Так считает британский эксперт Александр Меркурис.
«Россияне отвечают. Они начинают учения с применением тактического ядерного оружия и готовятся к возможному развертыванию западных армий на Украине», — заявил Меркурис в своем блоге на YouTube.

Таким образом, он уверен, что Россия чётко даёт понять, что готова развернуть военный действия с НАТО в случае отправки войск стран альянса на Украину.

Ранее в МИД России заявили, что высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки на Украину французских и иных войск НАТО поражают своей безответственностью и бездумностью. При этом Макрон уже заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом.

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На Украине задержали сотрудника Управления госохраны Гука за госизмену
06 мая 2024, 19:58

Фото: iStock/Yingko

СБУ задержала начальника одного из департаментов Управления госохраны полковника Андрея Гука. Он подозревается в госизмене. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Согласно сообщению, Гука подозревают в сборе и передаче секретной информации по охраняемым лицам, в том числе и по президенту Украины Владимиру Зеленскому, иностранным спецслужбам. Однако каким именно, не уточняется.

Кроме того, задержали еще одного сотрудника Управления госохраны Украины. Его обвиняют в пособничестве Гуку.

При этом подпольщик Сергей Лебедев считает, что таким образом Зеленский пытается вырваться из-под контроля Запада.

«Очень интересный ход - убрать начальника конвоя, приставленного западом. В преддверии нелегитимности Гнида начал параноиться? Но для этого нужна серьезная крыша. Интересно кто?», — рассуждает Лебедев в своём Telegram-канале.

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Си Цзиньпин напомнил, что Китай не создавал украинский кризис
Си Цзиньпин: КНР не создавала украинский кризис и не является его стороной
06 мая 2024, 19:46

Фото: сайт Кремля

Китай не причастен к созданию украинского кризиса и не является его стороной. Наоборот, всё это время Пекин работал над содействием мирным переговорам, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время трёхсторонней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Он также подчеркнул, что объективная и справедливая позиция Китая получила мировое признание, поэтому страна готова сотрудничать со странами, одобрившими мнение китайских властей.

Напомним, что китайский председатель Си Цзиньпин прибыл во Францию 5 мая вместо со своей супругой Пэн Лиюань. Это первая за пять лет поездка политика в эту страну. Турне продлится с 5 по 10 мая. Си Цзиньпин также посетит Сербию и Венгрию.

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#кризис
#франция
#политика
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Франция не находится в войне ни с Россией, ни с ее народом, заявил Макрон
06 мая 2024, 19:45

Фото: сайт Кремля

Франция не находится в состоянии войны с Россией или русским народом. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в ходе своего выступления на совместной пресс-конференции с председателем КНР Си Цзиньпином в Париже. Трансляция мероприятия велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.
Он также отметил, что у государства нет стремления сменить в Москве политический режим.

Прежде МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.

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#макрон
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Россия начнёт производить ракетные системы средней и меньшей дальности
Россия начнёт производить РСМД в ответ на действия США
06 мая 2024, 19:35

Фото: сайт Минобороны РФ

Россия, в ответ на недружественные шаги Соединённых Штатов, приступает к производству ракетных систем средней и меньшей дальности. Об этом сообщили в МИД РФ.
Подчёркивается, что производство таких систем будет осуществляться с учётом проведённых ранее научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также накопленных российским военно-промышленным комплексом наработок. При такой работе процесс не будет длительным.

В ведомстве добавили, что США с целью нарастить многоплановые угрозы России решили раместить в различных регионах наземные комплексы с такими ракетами, которые ранее по Договору о РСМД были запрещены. Это соглашение было целенаправленно разрушено Вашингтоном, который сразу же приступил к разработке и испытаниям этого оружия.

Сейчас эти ракетные комплексы активно ввозятся в Европу и Азиатско-Тихоокенаский регион якобы для применения во время учений. Но всё это указывает на то, что оружие активно тестируют для дальнейшего использования.

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#россия
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#сша
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