Шольц спасовал: Пушков высмеял встречу Макрона с Си Цзиньпином

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Канцлер Германии Олаф Шольц не стал принимать участие в «ярмарке тщеславия», которую устроил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе визита в Париж председателя Китая Си Цзиньпина. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Макрон, претендующий на роль лидера Европы, не может сделать ни шагу без ЕС и его руководства, не говоря уже о США», — написал Пушков в Телеграм-канале.Как утверждает сенатор, французский лидер «притащил на встречу» с главой КНР руководителя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, которую «в Пекине недолюбливают за ее настырность». При этом Макрон хотел почувствовать «поувереннее» и намекнуть на то, что за ним «стоит вся Европа».
Пушков отметил, что французский президент звал Шольца, но он отказался «участвовать в макроновской ярмарке тщеславия».
Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин рассержено отреагировал на критику Запада за связи с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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