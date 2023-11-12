В Конгрессе США сделали шокирующее заявление по Украине

Фото: istockphoto/trekandshoot
Член Палаты представителей Конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала американскую администрацию прекратить финансирование Украины. Об этом она написала в социальной сети X (бывший Twitter).
Конгрессвумен считает, что следует перестать оказывать поддержку киевскому режиму на фоне внутренних проблем Соединенных Штатов. Известная своей приверженностью теории заговора, она изначально голосовала против закона о Лендлизе для Киева.
Комментируя вероятность нового прекращения деятельности федеральных властей (шатдауна), она также добавила, что необходимо остановить правительство инициировать процедуру импичмента действующему президенту США Джо Байдену, на которой она начала настаивать сразу после его избрания в 2020 году.
Читайте также:
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна
Офис Зеленского снова попросил Вашингтон ускорить поставки вооружений
Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
«Больше никаких денег Украине!» — потребовала Грин.
Читайте также:
Спикер конгресса США представил план предотвращения шатдауна
Офис Зеленского снова попросил Вашингтон ускорить поставки вооружений
Politico: Байден планирует «жёсткий разговор» с Си Цзиньпином о России и Иране
Александр Бойцов