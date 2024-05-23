В Кремле начались переговоры Путина и короля Бахрейна

Видео: Telegram-канал «Кремль. Новости»
Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент РФ Владимир Путин начали переговоры в Кремле. Встреча проходит в узком составе в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.
Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы и состояние российско-бахрейнского сотрудничества в энергетической, торгово-экономической, и гуманитарной областях.
После беседы переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака. По итогам состоится подписание совместных документов.
Ранее сообщалось, что на переговорах будет затронута тема результатов 33-го арабского саммита, прошедшего в Бахрейне 16 мая. По итогам этой встречи арабские лидеры приняли декларацию с призывом разместить в секторе Газа международных миротворцев. Они будут находиться там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.
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После беседы переговоры продолжатся в формате рабочего завтрака. По итогам состоится подписание совместных документов.
Ранее сообщалось, что на переговорах будет затронута тема результатов 33-го арабского саммита, прошедшего в Бахрейне 16 мая. По итогам этой встречи арабские лидеры приняли декларацию с призывом разместить в секторе Газа международных миротворцев. Они будут находиться там до тех пор, пока не будет реализовано решение о создании двух независимых государств.
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Дарья Осипова