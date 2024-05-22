Путин поручил утвердить программы развития для 10 отстающих регионов

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин поручил утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития 10 российских регионов, нуждающихся в улучшении показателей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что речь идёт о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия и Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях. На развитие этих регионов из государственного бюджета с 2025 по 2030 год будет выделяться не менее 10 миллиардов рублей ежегодно.
Поручение президента правительство России должно выполнить к 1 октября этого года.
Читайте также:
Путин дал неделю на организацию отдыха детей из пострадавших от паводков районов
Путин поручил восстановить жильё после паводков до начала отопительного сезона
Путин позволил «Америкэн Экспресс банку» провести добровольную ликвидацию
Анастасия Чинкова