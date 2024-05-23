Путин отправится в Белоруссию с официальным визитом

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин 23 мая посетит Белоруссию с двухдневным визитом, где планируется встреча с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«И уже сегодня вечером мы ожидаем контакты президента Путина и президента Лукашенко в Минске, куда президент Путин приедет с официальным визитом», — заявил Песков.
По его словам, встречи Путина и Лукашенко запланированы на 23-е и на 24-е мая.
Ранее сообщалось, что Евросоюз собирается усилить санкции против Белоруссии и запретить экспорт военных технологий и товаров, люксовых автомобилей и запретить импорт алмазов. Сейчас европейские автопроизводители пока поставляют свои дорогие машины в Белоруссию, которые потом попадают в Россию.
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