В Кремле не видят опасности снижения турпотока на юг России

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Опасности для туристического потока в Краснодарский край из-за случаев атак беспилотников на регион не существует, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
«Поток туристов остается значительным и уже начался. В целом, он высокий круглый год», — цитирует пресс-секретаря президента ТАСС.Утром в четверг, 30 мая, ВСУ дважды пытались атаковать Кубань — шесть беспилотников были сбиты в регионе. Кроме того, силы ПВО перехватили восемь ракет ATACMS над Азовским морем и восемь беспилотников над Черным морем. Также в Черном море огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, следовавших в направлении Крыма.
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