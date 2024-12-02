В Кремле опровергли слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин не пытался доказать, когда опаздал на встречу на саммите G8 в 2007 году якобы из-за пива. Об этом он сообщил в интервью Павлу Зарубину.
По словам Пескова, на саммите проходят переговоры между лидерами каждой страны, а график встреч может быть изменен для более важных контактов.
Песков добавил, что российский лидер не хотел демонстрировать свою силу перед другими лидерами.
В своих мемуарах «Свобода» Меркель рассказала об опоздании президента России на саммите G8 в Хайлигендамме якобы из-за пива.
Читайте также:
Песков: Путин искренне верил в сотрудничество России и Германии
Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
В России предрекли звонок Трампа Путину
Песков добавил, что российский лидер не хотел демонстрировать свою силу перед другими лидерами.
В своих мемуарах «Свобода» Меркель рассказала об опоздании президента России на саммите G8 в Хайлигендамме якобы из-за пива.
Читайте также:
Песков: Путин искренне верил в сотрудничество России и Германии
Экс-канцлер Германии призвала НАТО срочно создать систему противодействия РФ
В России предрекли звонок Трампа Путину
Александр Климов