В Кремле ответили на вопрос о ситуации с телом Навального*

Фото: сайт Кремля
В Кремле не имеют никакого отношения к какому-либо давлению на мать Алексей Навального*. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами.
Спикер Кремля отметил, что относиться к подобным заявлениям и обвинениям со стороны сторонников Навального* нужно соответствующим образом, принимая во внимание их местоположение и статус.
На вопрос журналистов о том, как он оценивает заявления о том, что Кремль препятствует передаче тела матери Алексея Навального*, Песков ответил, что такие обвинения абсурдные и Кремль не имеет к этому никакого отношения.
Прежде сообщалось, что тело Навального* было передано родственникам. Согласно заключению экспертизы, причины его смерти - естественные.
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На вопрос журналистов о том, как он оценивает заявления о том, что Кремль препятствует передаче тела матери Алексея Навального*, Песков ответил, что такие обвинения абсурдные и Кремль не имеет к этому никакого отношения.
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Анастасия Хохлова